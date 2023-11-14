Hidrosefalili bebeğe açık kalp ameliyatı

SANKO Üniversitesi Hastanesi'nde ilk kez bir bebeğe kalp ameliyatı yapıldı. Kalbinde pıhtı olan 2 kilo 400 gram ağırlığındaki bebek, açık kalp ameliyatının ardından sağlıklı bir şekilde ailesine teslim edildi. Anne T.C. (32) bebeğine rahatsızlığı sonrasında gittikleri bir özel sağlık kuruluşunda hidrosefali (beyinde sıvı birikmesi) teşhisi konulduğunu, tedavi sürecinde bu kez de kalbinde kitle tespit edildiğini söyledi.

Bebeğinin tedavisi için SANKO Üniversitesi'ne yönlendirildiğini belirten T.C., "SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Yenidoğan Yoğun Bakım Sorumlusu Prof. Dr. Ünal Sarıkabadayı, kızımı takibe aldıktan sonra diğer birimlerden doktorlarla görüşerek kızımı riske atmadan ameliyatını planladılar" dedi.

"O süreçte kızım çok mücadele verdi. Pıhtının koparak akciğere atma riski vardı" diyen T. C., "Ameliyat için 12 gün bekledik, üç saate yakın süren ameliyat başarılı geçti ve kızımın kalbindeki pıhtı temizlendi. Hidrosefali tedavisi devam ediyor ama buna rağmen kızım hayata tutunmak istiyor. Kızım yaşamayı çok istedi ve doktorlarımız da kızımıza umut oldu" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Ünal Sarıkabadayı ise sağlık sorunları yaşayan 58 günlük bebeğin tedavisini üstlendiklerine dikkat çekerek, süreci şöyle özetledi: "Yaşadığı ciddi sağlık sorunları nedeniyle hastanemize yönlendirilen bebek, yenidoğan yoğun bakımımızda 24 saat gözetim altında tutuldu. Gerçekleştirdiğimiz ilaç tedavisine yanıt vermeyince, kalp ve damar cerrahisi bölümümüzle yaptığımız görüşmeler sonucu, açık kalp cerrahisi yapılması gerektiği sonucuna ulaştık. Bölgemizde kalp hastası çocuk hastaların cerrahisi büyük bir sorundur. Bu hastamız ek hastalıkları da olması nedeniyle sevk edilmek istenmiş ama başka merkezlerce kabul edilmemiştir. Bunun üzerine SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Bülent Meşe tarafından 2 kilo 400 gram ağırlığındaki bebeğimize açık kalp cerrahisi yapılmıştır. Hastanemizde kalp hastalığı nedeniyle ameliyat edilen ilk bebek hastamızdır."

Bebeğin ameliyatını gerçekleştiren Doç. Dr. Bülent Meşe de, "Yenidoğan yoğun bakımda hidrosefali nedeni ile tedavisi yapılan ve tetkiklerinde kalbin içinde kitle saptanan bebeğimizi değerlendirdiğimizde kitlenin sağ kulakçık içinde ve kulaklıklar arasındaki duvardan kaynaklandığını tespit ettik" diye konuştu.

Bu patolojik kitlenin ameliyatla alınmasının kaçınılmaz olduğuna vurgu yapan Doç. Dr. Meşe, "Hazırlıkları yaparak bebek hastamızı açık kalp ameliyatına aldık. Kalpteki kitleyi cerrahi olarak çıkardık. Güzel ve özenli bakım sonrası bebeği sağlıklı bir şekilde ailesine teslim ettik" dedi.