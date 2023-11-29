Diyabetin çaresi bulundu! Sadece birkaç adımda...

Hızı saatte 3 km'den veya saatte 3 km'den daha hızlı olan kişilerin gelecekte diyabete yakalanma olasılıkları daha düşüktü. Lancet Diyabet ve Endokrinoloji dergisinde yapılan bir inceleme, saatte her 1 kilometrelik yürüme hızı artışının %9 daha düşük riskle bağlantılı olduğunu buldu. Saatte 6 km'den (6 km/saat) daha hızlı adım atanlar risklerini %39 oranında azalttı.
Aralarında Imperial College London'ın da bulunduğu araştırmacılar, takip süreleri 11 yıla kadar olan 10 çalışmayı inceledi. Diabetes UK'nin Danışman Neil Gibson yaptığı açıklamada diyabet yönetiminin ne kadar önemli olduğuna vurgu yaptı.
Gibson; "Daha hızlı yürümek gibi aktivite yoğunluğunu artırmak, genel sağlık açısından daha fazla fayda sağlar. Hızlanmanın, yürümenin tip 2 diyabet geliştirme riskini azaltma üzerindeki etkilerini artırıp artırmadığını ve ne ölçüde artırdığını doğrulamak için daha fazla araştırma yapılması oldukça önemli" açıklamasında bulundu.
İran'daki Semnan Tıp Bilimleri Üniversitesi'nden Yazar Dr. Ahmad Jayedi ise "Toplam yürüme süresini artırmaya yönelik mevcut stratejiler faydalı olsa da, yürümenin sağlık açısından faydalarını daha da artırmak için insanları daha yüksek hızlarda yürümeye teşvik etmek de makul olabilir " açıklamasıyla yürüme ve diyabet arasındaki ilişkinin ne denli önem taşıdığına dair vurgu yaptı.