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Giriş Tarihi: 29.11.2023 18:35

Diyabetin çaresi bulundu! Sadece birkaç adımda...

Lancet Diyabet ve Endokrinoloji dergisinde yapılan bir inceleme, yürüme hızındaki her saatte 1 km'lik artışın, diyabete yakalanma riskinin %9 azalttığı tespit edildi. Araştırmacılar, bu umut verici çalışmanın oldukça önemli olduğuna vurgu yaptı. İşte detaylar...

Diyabetin çaresi bulundu! Sadece birkaç adımda...

Hızı saatte 3 km'den veya saatte 3 km'den daha hızlı olan kişilerin gelecekte diyabete yakalanma olasılıkları daha düşüktü. Lancet Diyabet ve Endokrinoloji dergisinde yapılan bir inceleme, saatte her 1 kilometrelik yürüme hızı artışının %9 daha düşük riskle bağlantılı olduğunu buldu. Saatte 6 km'den (6 km/saat) daha hızlı adım atanlar risklerini %39 oranında azalttı.

Aralarında Imperial College London'ın da bulunduğu araştırmacılar, takip süreleri 11 yıla kadar olan 10 çalışmayı inceledi. Diabetes UK'nin Danışman Neil Gibson yaptığı açıklamada diyabet yönetiminin ne kadar önemli olduğuna vurgu yaptı.

Gibson; "Daha hızlı yürümek gibi aktivite yoğunluğunu artırmak, genel sağlık açısından daha fazla fayda sağlar. Hızlanmanın, yürümenin tip 2 diyabet geliştirme riskini azaltma üzerindeki etkilerini artırıp artırmadığını ve ne ölçüde artırdığını doğrulamak için daha fazla araştırma yapılması oldukça önemli" açıklamasında bulundu.

Diyabeti önlemek için genellikle daha hızlı bir tempoya ilerlemek tavsiye edilirken, insanların yönetebilecekleri ve kendilerine uygun bir tempoda yürümeleri önemlidir.

İran'daki Semnan Tıp Bilimleri Üniversitesi'nden Yazar Dr. Ahmad Jayedi ise "Toplam yürüme süresini artırmaya yönelik mevcut stratejiler faydalı olsa da, yürümenin sağlık açısından faydalarını daha da artırmak için insanları daha yüksek hızlarda yürümeye teşvik etmek de makul olabilir " açıklamasıyla yürüme ve diyabet arasındaki ilişkinin ne denli önem taşıdığına dair vurgu yaptı.

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Diyabetin çaresi bulundu! Sadece birkaç adımda...
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