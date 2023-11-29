Diyabetin çaresi bulundu! Sadece birkaç adımda...

Aralarında Imperial College London'ın da bulunduğu araştırmacılar, takip süreleri 11 yıla kadar olan 10 çalışmayı inceledi. Diabetes UK'nin Danışman Neil Gibson yaptığı açıklamada diyabet yönetiminin ne kadar önemli olduğuna vurgu yaptı.

Gibson; "Daha hızlı yürümek gibi aktivite yoğunluğunu artırmak, genel sağlık açısından daha fazla fayda sağlar. Hızlanmanın, yürümenin tip 2 diyabet geliştirme riskini azaltma üzerindeki etkilerini artırıp artırmadığını ve ne ölçüde artırdığını doğrulamak için daha fazla araştırma yapılması oldukça önemli" açıklamasında bulundu.