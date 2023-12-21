Göğüs Ucu Yarası Nasıl Geçer, Kaç Günde İyileşir? Emzirirken Yara Olan Memeye Ne İyi Gelir?

Uzmanlar bebeklerin ilk 6 aylık süreçte sadece anne sütüyle beslenmesi gerektiğini söylemektedir. Emzirme döneminde göğüs ucunda oluşan yaralar ise bu süreci oldukça zorlayıcı hale getirir. Eğer emme sürecinde acı hissi oluşuyorsa emzirmeyi bırakmak yerine annenin göğüs ucundaki yaraları iyileştirmeye odaklanması önerilir. Bu durumda emzirme döneminde göğüs ucu yarasına ne iyi gelir sorusunun yanıtı önem kazanır.

GÖĞÜS UCU YARASI NEDEN OLUR?

Göğüs ucu yaralarının farklı farklı sebepleri olabilmektedir. Göğüs ucu yaralarının en önemli ve en sık görülen sebeplerinden biri bebeği emzirme sırasında yanlış pozisyonda tutmaktır. Göğüs yaralarının oluşumunu engellemek için bebeğinizi emzirirken meme ucunun bebeğin ağzına tamamen yerleştiğinden emin olmalısınız. Bebek eğer sadece meme ucunu tutup emmeye çalışırsa bu durum göğüs ucu yaralarının oluşumuna sebep olacaktır.

Eğer bebek emme sürecinde dilini geri çekerek emmeyi denerse ve bu sırada ağzına süt gelirse emme düzeni yanlış ilerler yani bebek emmeyi yanlış öğrenmiş olur. Emmeyi bu şekilde öğrenen bebekler daima bu pozisyonda emmeye çalışacak ve her emme sürecinde annenin göğüs uçlarını tahriş edecektir. Bu sürecin devamında göğüste kanamalar ve hatta yaralar oluşabilmektedir.

Bazı annelerin meme uçları istenilen büyüklükte olmayabilir. Daha büyük ya da daha küçük meme uçlarına sahip olunması durumunda meme ucu bebeğin ağzına tam yerleşmekte zorlanacak ve bu durum bebeğin emmesini zorlaştıracaktır. Eğer bebek göğüs ucunu tam kavrayamazsa bu süreç hem bebeğin emerken huzursuzluk yaşamasına sebep olacaktır hem de annenin memelerinde ağrı ve sızılar hissetmesine neden olacaktır. Böyle bir durumda göğüs ucu yaraları ile uğraşmamak için meme ucuna yerleştirilen silikon başlıklar kullanılabilir. Bu silikon başlıklar hem annelerin rahat etmesine hem de bebeğin konforlu bir emiş süreci geçirmesine yardımcı olacaktır.

Emme döneminde meme uçları sürekli olarak ıslanıp kuruyacaktır. Bu durum nem ve sıcaklığın da etkisiyle meme uçlarında çatlama oluşmasına neden olabilir. Çatlaklardan kurtulmak için nemlendirici göğüs ucu kremleri kullanabilirsiniz.

GÖĞÜS UCU YARASI NASIL GEÇER?

Bebek emmeye başladığı ilk andan itibaren göğüs uçlarında yaralar oluşmaya başlayabilir. Bu durum hem annenin hayat standartlarını etkileyecek hem de bebeği emzirmekten kaçınmasına sebep olacaktır. Göğüs ucundaki sızılar hissedilmeye başladığı ilk an önlem alınmazsa bu sızılar yaraya ve hatta iltihaba kadar gidebilmektedir. Peki göğsüm yara emziremiyorum diyenler bu durumda ne yapabilir? İşte göğüs ucu yarası nasıl geçer sorusunun yanıtları:

Emzirme sürecinden sonra meme ucuna ılık kompres yapılabilir. Bu işlem meme ucunun rahatlamasına yardımcı olacaktır.

Göğüs ucunun nemli kalması, göğüs ucu yaralarının en büyük nedenlerindendir. Göğüs ucunun nemli kalmaması için pamuklu göğüs pedleri kullanılabilir. Bu pedlerin düzenli olarak değiştirilmesi de oldukça önemlidir.

Göğüs uçlarına özel üretilen tamamen doğal ve organik kremler bulunmaktadır. Bu kremlerin yardımıyla meme uçlarınızın ihtiyaç olduğu nemi onlara verebilirsiniz.

GÖĞÜS UCU YARASI KAÇ GÜNDE GEÇER?

Göğüs ucu yarası ne kadar sürer sorusu bu yaralardan muzdarip her annenin aklını kurcalamaktadır. Göğüs ucu yaralarının miktarı ve iyileşme süreci her bünyede değişiklik göstermektedir.

Göğüs ucu yaralarından kurtulabilmek için bir uzmana başvurmak ve uzman tarafından yazılan reçeteli merhemlerin, ilaçların kullanılması gerekir. Eğer doktorunuz öneriyorsa kullanabileceğiniz bazı doğal yöntemler de bulunmaktadır.