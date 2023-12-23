Yeni yılda kendi hikayeni yaz

Medikal Estetik Tıp Derneği (MESTDER) Başkanı Dr. Yasemin Savaş, "Deprem, savaş derken 2023 yılının herkese büyük bir stres yükü bıraktığını tahmin edebiliyorum. Stresin hemen hemen tüm hastalıkların tetikleyicisi. Vücutta hormonal değişikliklere neden olarak cilt sağlığını da doğrudan veya dolaylı olarak etkiliyor" dedi. Dr. Savaş, 2024'te ise stresin izlerini geride bırakıp, küçük dokunuşlarla kişinin kendi hikayesini yazabileceğini söylüyor. Stresin cilt sağlığına olan etkilerinin birçok farklı nedenden ortaya çıkabildiğine vurgu yapan Dr. Savaş, "Bu nedenlerden ilki hormonal değişiklikler. Stres durumunda vücut kortizol adı verilen bir stres hormonu üretir. Bu da ciltte kuruluk, sivilce ve diğer sorunlara neden olabilir. Stres, bağışıklık sistemini de zayıflatabilir. Bu durum, ciltte iltihaplanma süreçlerini artırarak akne ve diğer cilt sorunlarını tetikleyebilir. Ciltte yağlı bir görünüme ve gözeneklerin tıkanmasına yol açarak sivilce oluşumunu artırabilir" dedi. Cildin solgun ve cansız görünmesinin altında da stres faktörünün olabileceğini belirten Dr. Savaş, şöyle devam etti: "Stres, kan damarlarını daraltarak cildin yeterince oksijen almasını zorlaştırabilir, cildin solgun ve cansız görünmesine neden olabilir. Ayrıca cildin nem dengesini bozarak yüz bölgesi ve vücutta kuruluğa ve çatlaklara yol açabilir."Düzenli uygulanan tedavilerle cildin daha fazla nefes almasının sağlanabileceğini söyleyen Dr. Savaş, "Cilt temizliğine ve cilt bakımına dikkat ederek gözeneklerin daha sıkı bir görünüme kavuşmasını sağlayabiliriz. Cilde düzenli olarak uygulanan medikal cilt bakım tedavileri, cildi atık hücrelerden ve kir gibi unsurlardan arındırarak cilt gözeneklerini sıkılaştırmada hızlı etki sağlar. Düzenli olarak uygulanan gözenek sıkılaştırma tedavileri sonucunda, cilt daha fazla nefes alır daha canlı, sağlıklı ve parlak bir görünüme kavuşur" diye konuştu.Dr. Savaş, yüz kaslarının sakinleştirildiği botoksun (botulinum toksin) alın bölgesi ve iki kaş arasındaki çatıklıktan kaynaklanan çizgiler, göz kenarlarında meydana gelen kazayağı adı verilen ince çizgiler ve boyunda ortaya çıkan yaşa bağlı dikey çizgileri hafifletmek üzere kullanılan bir tedavi yöntemi olduğunu söyledi. Dr. Savaş, "Anti-aging tedaviler, ultrason ve radyofrekans uygulamaları ile cildin ihtiyacı olan hacim geri kazandırılabilinir. Cilt tonunu düzenleyen, lekeleri azaltan ve kolajen üretimini artıran lazer tedavileri de cildin üst tabakasını yenilemeye yardımcı olabilir" dedi.Yenilikçi yöntemlerin, sadece fiziksel görünümü değil, aynı zamanda ruhsal sağlığı da olumlu yönde etkilediğini vurgulayan Dr. Savaş "Yüzde ve bedende meydana gelen olumlu değişikliklerle birlikte, kişinin kendine olan güveni artar ve yeni yıla daha enerjik adım atılabilir. Yani herkes yeni yılda kendi hikayesine daha güzel bir giriş yazabilir. Ancak, unutulmaması gereken bir nokta var. Gerçek güzellik, içsel sağlıkla bütünleşir. Herkesin fiziksel özellikleri farklıdır ve güzellik kişiye özeldir. Medikal estetik uygulamalara başvurmadan önce, uzman bir hekimle detaylı bir görüşme yapmak, beklentilerinizi netleştirmenize ve doğru kararı vermenize yardımcı olacaktır" dedi.Dr. Savaş, stres yönetiminin sağlanamadığı, kendimizi ve cildimizi ihmal ettiğimiz dönemlerin olabildiğini belirterek, stresin ciltte neden olduğu hasarları ve bu hasarların kontrol altına alınabileceği medikal estetik uygulamalarını anlattı. Dr. Savaş, "Bu dönemlerin izlerini de aynaya baktığınızda görür, teninize dokunduğunuzda hissedersiniz. Ancak küçük dokunuşlar ve medikal estetik uygulamalar bu stres dolu yılla birlikte size armağan ettiği izleri de geride bırakmanıza yardımcı olabilir" dedi.