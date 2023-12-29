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Giriş Tarihi: 29.12.2023 11:18

Hastanede tedavi gören miniklere yeni yıl morali

Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi Gönüllüler Derneği’nin organizasyonunda her yıl geleneksel olarak düzenlenen yeni yıl etkinliğinde hastanede tedavi gören minik yürekler moral depoladı. Balcalı Hastanesi Yeni Onkololoji ve Hemotoloji binasında düzenlenen etkinliğe Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hayri Levent Yılmaz, Başhekim Yardımcıları Prof. Dr. Arbil Açıkalın, Doç. Dr. Çağlar Emre Çağlayan, Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nejat Narlı ile Onkoloji-Hematoloji Bölüm Hocaları ve diğer sağlık çalışanları ayrıca tedavi gören miniklerin aileleri katıldı.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Hastanede tedavi gören miniklere yeni yıl morali

Balcalı Hastanesi Gönüllüler Derneği Başkanı Güngör Uysal, etkinlikle minik yüreklere biraz olsun moral aşılamayı amaçladıklarını dile getirdi. Balcalı Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nejat Narlı ise, çocukların tedavisinde bu tür etkinliklerin moral ve motivasyon açısından son derece değerli olduğunu söyledi.

Çukurova Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hayri Levent Yılmaz da özellikle minik yüreklerin hastane aşamasındaki tedavi süreçlerinde bu tür etkinliklerin son derece değerli olduğuna işaret ederek minik yüreklerin gözlerindeki mutluluk ve yaşama sevincinin çok önemli olduğuna vurgu yaptı.

Minikler ve aileleri sağlık çalışanları etkinlikte birlikte moral depoladı. Miniklerin sevinçleri görülmeye değerdi.

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Hastanede tedavi gören miniklere yeni yıl morali
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