Anksiyete sindirim sistemini bozuyor

Türkiye'nin de aralarında yer aldığı 33 ülkede yapılan bilimsel çalışma, anksiyete ve depresyonun midebağırsak sistemini bozduğunu ortaya çıkardı. Yurtdışında Roma Vakfı tarafından yapılan, bağırsak ve sindirim sistemi hastalıklarının dünyada görülme sıklığının psikolojik sonuçlarının ele alındığı "Roma IV" isimli çalışmadan ilginç sonuçlar elde edildi. Endişe, stres, mutluluk, huzursuzluk gibi belirtilerle kendini gösteren anksiyete gibi duygu durum bozukluklarının, sindirim sistemi üzerinde etkili olduğu ortaya çıktı. Çalışmanın Türkiye yürütücüsü olan Türk Gastroenteroloji Derneği üyesi Prof. Dr. Serhat Bor, "İrritabl bağırsak sendromu, fonksiyonel hazımsızlık (dispepsi), gastroözofageal reflü hastalığı gibi bağırsak ve sindirim sistemi (GIS) hastalıkları, anksiyete düzeylerini artırabilir ve aynı şekilde anksiyete, GIS belirtilerini şiddetlendirebilir" dedi.