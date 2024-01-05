Düzenli uyku ölümcül hastalıklardan koruyor

Uzmanlar uykunun önemini ortaya koyan yeni bir araştırma yayınladı. Çalışmanın sonuçları Sleep dergisinde yayınlandı. Buna göre uyku düzeni, uyku süresinden daha önemli bir faktör. Araştırma kapsamında Birleşik Krallık'taki 61 bin kişinin verileri incelendi. Katılımcıların, yatağa hangi saatlerde gittiği ve ne kadar süre uyuduğu tespit edildi. Araştırma kapsamında yeterli sürede uyumamanın kalp, böbrek, hipertansiyon ve depresyon gibi rahatsızlıklara neden olabileceği belirtilirken düzenli uyku rutinine sahip olmamanın daha ciddi problemler yaratabileceğine dikkat çekildi. Düzenli uyku periyoduna sahip olan, bir başka deyişle aynı saatte uyuyup aynı saatte kalkan kişilerin ölümcül hastalıklara yakalanma riskinin daha düşük olduğu tespit edildi.