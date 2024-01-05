Kalp hastaları grip ve zatürre aşılarını yaptırsın

Soğuk havalarda dışarı çıkarken tek bir kalın kıyafet yerine birkaç kat giyinmek gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Akpınar, "Çünkü bu şekilde giyinmek vücut ısısının daha iyi korunmasını sağlıyor. Ayrıca göğsün ön bölgesine soğuk havanın doğrudan gelmesini engellemek için ceketin önünü kapalı tutmak da faydalı oluyor. Bunların yanı sıra baş bölgesi vücut ısısının hızlıca kaybedildiği bölgelerden biri olduğundan sokağa çıkarken şapka takmak ve ağızdan değil burundan nefes almak da soğuktan korunmada etkili bir yöntemdir" diye konuştu.
EGZERSİZ YAPMAYI UNUTMAYIN
Kalp hastalarının "soğuk havalarda korunayım" derken egzersiz yapmayı bırakmamaları konusunda uyarılarda bulunan Akpınar, "Dışarda yapılacak egzersizlerin yerine evde yapılabilecekleri tercih edin. Örneğin yürüyüş bandında her gün 30 ila 45 dakika arası düzenli olarak tempolu şekilde yürüyün. Bunun yanı sıra güneşli ve ılık havalarda saat 11 ila 14 saatleri arasında, uygun şekilde giyinmek koşulu ile dışarıya çıkın ve yine hafif tempolu yürüyüşler gerçekleştirin. Bu şekilde kış aylarında artan depresyon riski nedeniyle yükseliş gösteren stres hormonlarının kalp krizi ve hipertansiyon gibi kalp hastalıklarını tetiklemesinin de önüne geçilmiş olunur" şeklinde konuştu.
TAZE SEBZE VE MEYVE TÜKETİN
Kalp sağlığının korunması ve desteklenmesi için dengeli ve çeşitliliği olan bir beslenme şekli gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Akpınar, "Özellikle taze kış sebze ve meyvelerine sofranızda bol miktarda yer verin, haftada 2 gün fırında veya buğulama yöntemi ile pişirilmiş balık tüketmeye özen gösterin. Yemeklerinizde doymuş ve trans yağ kullanmayın, şekerden uzak durun. Ayrıca yemeklerinize tuz atmaktan da kaçının. Grip ve soğuk algınlığından korunmak için C vitamini açısından zengin, turunçgiller ile bağışıklık sistemini kuvvetlendirecek besinler tüketin ve bol miktarda su için" dedi.