Kalp hastaları grip ve zatürre aşılarını yaptırsın

Soğuk havalarda dışarı çıkarken tek bir kalın kıyafet yerine birkaç kat giyinmek gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Akpınar, "Çünkü bu şekilde giyinmek vücut ısısının daha iyi korunmasını sağlıyor. Ayrıca göğsün ön bölgesine soğuk havanın doğrudan gelmesini engellemek için ceketin önünü kapalı tutmak da faydalı oluyor. Bunların yanı sıra baş bölgesi vücut ısısının hızlıca kaybedildiği bölgelerden biri olduğundan sokağa çıkarken şapka takmak ve ağızdan değil burundan nefes almak da soğuktan korunmada etkili bir yöntemdir" diye konuştu.