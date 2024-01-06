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Giriş Tarihi: 6.1.2024

Zihin sağlığının püf noktası: Egzersiz

Zihin sağlığının püf noktası: Egzersiz
İngiltere'den uzmanlar, zihin sağlığını geliştirmenin püf noktalarına dikkat çekti. Independent'te yer alan habere göre, bilim insanları zihin sağlığını geliştirmenin iki temel yolunu belirledi. Bath Üniversitesi'nden araştırmacılar, bunun anahtarının bilinçli farkındalıkla düzenli egzersiz olduğunu söyledi. Çalışmada, bilinçli farkındalık ve düzenli egzersizin psikolojik faydalarının birçok çalışmada ortaya konduğuna işaret edilirken, bunların bir arada yapılmasının pozitif etkileri nasıl artırdığı ilk kez incelendi. Buna göre bilinçli farkındalık, kişiyi en başta egzersize başlamaya motive ettiği gibi, fiziksel aktiviteler yoğunlaştıkça görülebilecek ağrı, rahatsızlık ya da başarısızlık gibi duyguların üstesinden gelinmesini de sağlıyor. DIŞ HABERLER
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Zihin sağlığının püf noktası: Egzersiz
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