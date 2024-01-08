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Giriş Tarihi: 8.1.2024

Ananasın 5 faydası

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Ananasın 5 faydası
Vitamin ve mineral açısından oldukça zengin olan ananas, hastalıklara karşı koruma sağlıyor. ABD'li Health sitesi bilimsel verilere dayanarak ananasın faydalarını sıraladı. İşte antioksidan, C vitamini, manganez, lif ve B vitamini deposu ananasın faydaları; Bağışıklık sistemini güçlendiren ananas, iltihaplanmayı önleyip kanser gibi hastalıklara karşı savaşıyor. İçeriğindeki lif sayesinde bağırsak sağlığını destekliyor ve emilimi artırıyor. Ayrıca, kolesterolu düzenliyor, cilt hastalıklarına karşı koruyor, kemik sağlığını güçlendiriyor.
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Ananasın 5 faydası
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