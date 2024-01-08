Bu hastalık herkes için tehdit oluşturuyor! Erken tanı çok önemli...

"7-13 Ocak 'Verem Eğitim ve Propaganda Haftası" çerçevesinde Samsun İl Sağlık Müdürlüğü binasında etkinlik düzenledi. Etkinlikte minikler tarafından verem hastalığına dikkat çekmek amacıyla yapılan resimler sergilendi. "El Ele Verelim; Tüberkülozu Bitirelim" teması ile İl Sağlık Müdürlüğü çalışanları ve minikler ellerini boyayarak beyaz bir panoya el izi yaptılar.





"Verem hepimiz için bir tehdit"

Etkinlikte verem (Tüberküloz) hastalığı hakkında açıklamalarda bulunan Müdür Uras, "Verem maalesef halen dünyada önemli bir halk sağlığı sorunu olmaya devam ediyor. 2022 yılında dünyada tüberküloz tanısı alan hasta sayısı 7,5 milyona ulaştı. Bu sayı 1995 yılından beri dünyadaki en yüksek sayıyı oluşturuyor. Yani hastalık hala hepimizin için bir tehdit oluşturuyor. Veremde erken tanı çok önemli. 2-3 haftadan uzun süren ve tedaviye cevap vermeyen öksürük başta olmak üzere, balgam çıkarma, balgamda kan görülmesi, ateş, gece terlemesi, yorgunluk, halsizlik gibi şikayetlerle karşılaşılması durumunda en kısa sürede bir göğüs hastalıkları polikliniğine, en yakın verem savaş dispanserine ya da aile hekimine başvurulması büyük önem arz ediyor" diye konuştu.





Hastalara on-line gözetim

Samsun'da tüberkülozlu hasta sayısının 2023 yılı itibarıyla 140 olduğu bilgisini veren Dr. Uras, "Koruyucu tedavi alan kişi sayımız ise 760. Bu hastalarımızın tedavileri Sağlık Bakanlığımız tarafından ücretsiz olarak verilen ilaçlarla sürdürülüyor. Verem hastalığında ilaçla tedavi 6 ay süren uzun ve takip gerektiren zorlu bir süreç. Biz de ilimizde tedavisi devam eden hastalarımızın ilaç kullanım süreçlerini görüntülü on-line olarak takip edebilmek için Tele DGT, yani on-line olarak doğrudan gözetimli tedavi projesini başlattık. Bu proje çerçevesinde, Tele DGT mobil uygulamamızı telefonlarına yükleyen hastalarımız evlerinden hiç çıkmadan ilaçlarını görevli arkadaşlarımızın gözetiminde alabiliyor, tedavi süreciyle ilgili sorularını yine uygulama üzerinden hekimlerimizle temasa geçerek sorabiliyorlar. Etkinliğini özellikle evinden insanların çıkamadığı pandemi döneminde güçlü bir şekilde gördüğümüz çalışmayla, rahatlıkla verem hastalarımızın Tele DGT uygulamasıyla ilimizde güvende olduğunu söyleyebilirim. Buradan verem hastalarımıza da seslenmek istiyorum. Biz Samsun İl Sağlık Müdürlüğü olarak hep yanındayız. Tedavi sayesinde iyi olacağınızı bilin, tedavi süreçlerinizi aksatmayın, sağlığınızı korumak için gerekli özeni gösterin. Danışmak istediğiniz herhangi bir konu olursa gerek uygulama üzerinden gerekse Çarşamba, Bafra ve İlkadım ilçelerimizde bulunan verem savaş dispanserlerimize başvurarak bizden destek isteyebilirsiniz" şeklinde konuştu.