‘Üçlü salgın’ uyarısı

Grip vakalarındaki artış nedeniyle hastane poliklinikleri, aciller doldu. Yaşanan salgına ve salgından kaynaklı sağlık kuruluşlarında oluşan yoğunluğa dikkat çeken Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) İnfeksiyon Çalışma Grubu Sözcüsü Prof. Dr. Berna Kömürcüoğlu, "Grip salgınında tek etken söz konusu değil, bu yıl influenza, RSV ve Kovid-19'un bir arada karma görüldüğü üçlü salgınla karşı karşıyayız" uyarısında bulundu.Yaşanan salgında enfeksiyonlar direnci düşürdüğünden hastalığın arka arkaya geçirilebildiğini ve semptomların uzun sürebildiğini belirten Prof. Dr. Kömürcüoğlu, üçlü salgın konusunda şu bilgileri verdi: "Gençlerde ve erişkinlerde Haemophilus influenzae tip B (HiB) bakterilerinin neden olduğu H. İnfluenza, ağır gribe neden olan etken ve yakalanıldığında iyileşme süreci uzun ve zor oluyor." Kovid-19 vakalarının da son günlerde tekrar artmaya başladığına dikkat çeken Prof. Dr. Kömürcüoğlu, "Genelde ayaktan geçiriliyor ancak özellikle yaşlı ve ek hastalığı olanlarda zatürreye (pnömoni) sebep olarak ağır seyredebiliyor" dedi. Prof. Dr. Kömürcüoğlu, çocuklarda RSV'nin özellikle trakeit ve bronşit tablosuyla kendisini gösterdiğine dikkat çekerek, "Çocuklardan evdeki yetişkinlere de geçiyor, bu yüzden virüsler yayılabiliyor" dedi.Prof. Dr. Berna Kömürcüoğlu, grip salgını pikinin ocak ayının üçüncü haftasına kadar devam etmesinin beklendiğini belirterek "Bireysel korunma önlemleri çok önemli. Maske kullanımının azalması nedeniyle bu yıl geçtiğimiz yıldan daha ciddi bir grip salgını ile karşı karşıyayız. Salgından korunmak için bireysel önlemler alalım, kapalı alanlarda ve özellikle de sağlık kuruluşlarında maske takarak kendimizi koruyalım" diye konuştu.Dr. Kömürcüoğlu, başta ülkemiz ve dünyada olmak üzere hızla artan gribal vakalardan korunmak için şu önerilerde bulundu:Öksürdüğünüzde ve hapşırdığınızda ağzınızı kapatın.Ellerinizi düzenli olarak yıkayın ve dezenfekte edin.Üç günü geçen ateş, nefes darlığı, artan öksürük ve solunum zorluğunda hekiminize başvurun.Kalabalık ve kapalı alanlarda, özellikle de sağlık kurumlarında maske takın.Gripte antibiyotik etkili olmadığı için gereksiz antibiyotik kullanmayın.Kovid-19 belirtileriniz varsa test yapın, hızlı testler eczanelerde bulunuyor.Özellikle riskli kategorideyseniz, güncel Kovid-19 ve mevsimsel grip aşılarını yaptırın.Ülkemizde büyük çoğunluğun Kovid-19 aşılaması üzerinden bir yılı aşkın zaman geçti, antikor seviyeleri düştü, özelikle yaşlılarımız tekrar enfeksiyona açık hale geldiler. Bu nedenle eksik aşıların tamamlanması önemli.Hastaysanız okula ve işe gitmeyerek evde dinlenin.