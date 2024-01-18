SMA tanısı alan Talha’nın kampanyası saatler içinde sona erecek!

Adana'nın Ceyhan ilçesinde yaşayan SMA Tip-1 hastası 8 aylık Muhammed Talha Zengin'in sağlığına kavuşabilmesi için yurt dışında gen tedavisi görmesi gerekiyor. Talha'nın babası Murat Zengin, valilik izniyle başlattıkları kampanyanın son saatlere girdiğini ve tamamlanması için herkesten destek beklediklerini belirtti.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde Spinal Musküler Atrofi (SMA) Tip 1 hastası 8 aylık Muhammed Talha Zengin'in tamamen iyileşebilmesi için yurt dışında Zolgensma Gen Tedavisi'ni görmesi gerekiyor. Çocuklarının tedavisi için 1 milyon 877 bin dolar gerektiğini ve zamanlarının giderek daraldığını dile getiren Zengin çifti, başlattıkları kampanyaya büyük, küçük demeden herkesin destek vermesini istiyor.

"TEK İSTEDİĞİM ÇOCUĞUMUN RAHAT NEFES ALABİLMESİ"

Tek isteğinin çocuğunun rahat nefes alabilmesi, sağlığına kavuşabilmesi, yaramazlık yapabilmesi olduğunu dile getiren anne Zengin, ilk günden bugüne kampanyanın tamamlanması için herkesten destek beklediklerini bildirdi. Valilik izniyle başlatılan kampanyanın son günü olduğunu bu nedenle verilen emeklerin karşılığını alabilmek adına herkesten son kez yardım beklediklerini belirtti.

SMA TİP 1 KAS HASTALIĞI NEDİR?

SMA, omurilikteki motor nöronları etkileyen genetik bir bozukluktur. SMA, kas kontrolünden sorumlu olan motor nöronların kaybına neden olarak kas zayıflığına ve atrofisine yol açar. SMA'nın farklı tipleri bulunmaktadır ve her bir tip, semptomların şiddeti ve başlangıç yaşına göre sınıflandırılır.

SMA tip 1, genellikle en şiddetli formdur ve en erken başlangıçlıdır. Bebeklik döneminde ortaya çıkar ve bebekler genellikle 6 ayın altında semptomlar göstermeye başlar. Bu semptomlar arasında zayıf emme, güçsüzlük, hareket zorluğu ve nefes alma problemleri bulunabilir. Bu tip SMA, genellikle bebeklerin yaşamını etkileyen ciddi sorunlara neden olabilir.