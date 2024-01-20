Obsesyon ölüm riskini artırıyor

İsveç'te yapılan bir araştırmaya göre, obsesif kompülsif bozukluğu (OKB) olan kişiler çok daha yüksek bir ölüm riskiyle karşı karşıya. Bilim insanları, aşırı el yıkama ve nesneleri sürekli düzenleme gibi tekrarlayan davranışları içeren OKB ile ilgili büyük çalışmaya imza attı. OKB'si olan 61 bin 378 İsveçli, cinsiyet, doğum yılı ve ikamet edilen ilçeye göre OKB'si olmayan 613 bin 780 kişiyle eşleştirildi. Ayrıca OKB'si olan 34 bin 85 kişi ve OKB'si olmayan 47 bin 874 kardeş üzerinde de çalışma yapıldı. Gruplar yaklaşık 8 yıl boyunca izlendi. Doğum yılı, cinsiyet, ilçe, göçmenlik durumu, eğitim ve aile geliri gibi faktörler dikkate alındıktan sonra OKB'li kişilerde ölüm riskinin % 82 arttığı tespit edildi.