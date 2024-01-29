Beynin küçülmesine neden oluyor! Uzmanı "bu hatayı sakın yapmayın" dedi…

Yani beyin ne pahasına olursa olsun korunmalıdır. Psikiyatrist ve beyin hastalıkları uzmanı Dr. Daniel Amen, beynimizi daha da kötüleştiren, kaçınılması gereken şeyleri paylaştı.
ŞEKER
Dr. Amen, şekerin beyin için kötü olduğunu çünkü proinflamatuar olduğunu ve sizi şeker hastası yaptığını söyledi.
Şunları açıkladı: "Sonuçta, kan damarlarınızı aşındıran yüksek kan şekeri seviyelerine neden olacak ve beyninize daha düşük kan akışına sahip olursunuz ve bu beyin sağlığınız için kötüdür."
"Şeker tüketimi ilgili pek çok şey var; bağımlılık yapıyor, proinflamatuardır, diyabet ve obeziteye yakalanma olasılığınızı artırıyor."
FUTBOL TOPUNA KAPANIZLA VURMAK
Dr. Amen hemen şunu söyledi: "Bunu kesinlikle yapmamalısınız."
Geçen yıl yayınlanan bir araştırma, futbolcuların demans geliştirme olasılığının nüfusun geri kalanına göre yüzde 50 daha fazla olduğunu ortaya çıkardı.
Araştırması Lancet Halk Sağlığı dergisinde yayınlanan İsveç'teki Karolinska Enstitüsü'nden araştırmacılar, 1924 ile 2019 yılları arasında 6.000 futbolcunun ve 56.000'den fazla futbolcu olmayan kişinin sağlık kayıtlarını karşılaştırdı.
İsveç'in en üst liginde oynayan erkek futbolcuların yüzde 9'una nörodejeneratif hastalık teşhisi konulduğunu, kontrol grubunda ise bu oranın yüzde 6 olduğunu buldular.
KAFEİN
Dr. Amen, kafeinin beyne giden kan akışını kısıtladığını ve kafein tüketimi ile küçülen beyin arasında bir bağlantı kurulduğunu söyledi.
Kafein ile demans arasında bir bağlantı kurulmamış olsa da, kafein ve uyku sorunları ile uyku sorunları ve demans arasında bir bağlantı olduğunu söyledi.
Şöyle ekledi: "Günde 100 mg kafein sağlığınız için bir sorun yaratmaz."
NİKOTİN
Dr. Amen, kafein gibi nikotinin de beyne giden kan akışını kısıtlayabildiğini söyledi.
Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki araştırmacıların yaptığı bir araştırmaya göre sigara içmek beynin küçülmesine neden oluyor.