Beynin küçülmesine neden oluyor! Uzmanı "bu hatayı sakın yapmayın" dedi…

ŞEKER

Dr. Amen, şekerin beyin için kötü olduğunu çünkü proinflamatuar olduğunu ve sizi şeker hastası yaptığını söyledi.

Şunları açıkladı: "Sonuçta, kan damarlarınızı aşındıran yüksek kan şekeri seviyelerine neden olacak ve beyninize daha düşük kan akışına sahip olursunuz ve bu beyin sağlığınız için kötüdür."

"Şeker tüketimi ilgili pek çok şey var; bağımlılık yapıyor, proinflamatuardır, diyabet ve obeziteye yakalanma olasılığınızı artırıyor."