Tiryakilerin katili sigara

9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü'nde, bir vakıf üniversitesinin Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Dilek Toprak, sigaranın zararlarına ve yaygınlığı son dönemlerde artan elektronik sigara kullanımındaki büyük tehlikeye dikkat çekti. Prof. Dr. Toprak, sigara kullananların yarısının sigara nedeniyle hayatını kaybettiğini belirterek "2030 yılında dünyada 8 milyon, Türkiye'de 240 bin sigaraya bağlı ölüm beklenmektedir" diye konuştu.Sigaraya alternatif olarak kullanımı yaygınlaşan elektronik sigaranın nikotin bağımlılığını ortadan kaldırmadığı gibi bağımlılığı destekleyen bir ürün olduğunu söyleyen Prof. Dr. Toprak, "Elektronik sigara kullanımıyla beraber nikotin bağımlılığı arttı. Elektronik sigara ile her nefeste 0-36 mg/mL arasında nikotin alınıyor. Böylece 30 puf çekildiğinde bir sigaradan alınan miktar kadar nikotin alınıyor" dedi. Elektronik sigaranın Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı'nca önerilmeyen, zararlı olarak bildirilen bir ürün olmasına rağmen kullanımının giderek yaygınlaştığının altını çizen Prof. Dr. Toprak, "Elektronik sigara nikotin bağımlılığını ortadan kaldırmadığı gibi, bağımlılığı destekleyen bir üründür. Sigaraya alternatif olarak pazarlanmaya çalışılan elektronik sigarayla birlikte nikotin bağımlılığı tekrar artmıştır" uyarısında bulundu.Son yıllarda giderek yaygınlaşan elektronik sigara ile bir sigaradan alınan miktar kadar nikotin alındığını belirten Prof. Dr. Toprak, "Elektronik sigaranın kartuşunun içindeki sıvıda ayrıca propilen glikol, etanol, nitrozamin, tütün çiçeği, nane, kahve, çikolata, meyve aromaları gibi tat ve koku içeren farklı kimyasallar ile cazip hale getirilerek kullanımı artırılmaya çalışılıyor" dedi.SİGARA bağımlılığının tedavi gerektiren, nükslerle seyredebilen, mortalitesi yüksek, kronik ve salgın bir hastalık olduğunu belirten Prof. Dr. Toprak, "Sigaranın bıraktırılması, en az sigaranın neden olduğu hastalıkları tedavi etmek kadar, hatta daha fazla önemlidir. Tedavide amaç uzun vadede sigara kullanımın bırakılmasıdır. Sigara alışkanlığından vazgeçmek için her şeyden önce kişinin sigarayı bırakma konusunda istekli olması gerekir. Her hastaya etkin tedavilerin varlığı anlatılmalı ve tedavi önerilmelidir" diye konuştu.TEDAVİDE iki yöntem uygulandığını söyleyen Prof. Dr. Toprak, bu yöntemleri şöyle sıraladı: "Davranışsal tedavi ve ilaç tedavisidir. Sigara bağımlılığında sadece nikotin değil, sigara içme sırasında yapılan davranışlar da (örneğin parmaklar arasında tutma, sigarayı ağza ve kül tablasına götürme) bağımlılık sebeplerindendir. Bağımlılık tedavisinde bu davranışın da düzeltilmesi hedeflenir. Elektronik sigara nikotin içermesinin yanında bu davranışları değiştirmediği için sigara bırakmada yardımcı bir yöntem olarak kabul edilemez. Bunların dışında olan her türlü yöntem bilimsel olarak kanıtlanmamış yöntemdir. Özellikle internetten ne olduğu bilinmeyen bitki ve macun gibi öneriler son derece tehlikeli olabilmektedir."