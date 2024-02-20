Ekrana bakma süresi göz kuruluğu rahatsızlığını tetikliyor

Bazı kronik hastalıklar, kullanılan ilaçlar, klimalı ortamlar… Göz kuruluğunun pek çok sebebi var. Ancak uzmanlar günümüzdeki en önemli nedeninin telefon, tablet ve bilgisayar başında geçirilen süre boyunca göz kırpmayı unutmak olduğunu söylüyorlar. Göz kuruluğu ve rahatsızlığa karşı alınacak önlemler hakkında bilgi veren Manisa Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Hekimi Op. Dr. Okan Taşkın "Göz kuruluğu, göz yaşının yetersizliği durumudur. Gözyaşının yetersizliği durumunda gözlerde yanma, ağrı, yabancı cisim hissi, batma, kızarıklık gibi şikayetler oluşmaktadır. İlerleyen yaşlarda daha sık görülen göz kuruluğu, bulunduğunuz yerde klima varsa ya da sigara içilmiş bir ortamda daha fazla görülmektedir. Göz kuruluğu bazen ağız kuruluğu ile birlikte olabiliyor bu duruma "Sjögren Sendromu" denilmektedir. Bu şekilde ağız kuruluğu ve göz kuruluğu bir arada olduğunda Romatolojik hastalıklar açısından araştırma yapmak gereklidir" diye konuştu.

EKRANA BAKMA SÜRESİNİ AZALTIN

Göz kuruluğu tanısı ve tedavi yöntemlerini aktaran Op. Dr. Okan Taşkın "Göz kuruluğunda, basit bir göz muayenesi ve biyomikroskoskop ile bu tanıyı koyabiliyoruz. Tedavisinde ise şikayetine yönelik olarak öncelikli olarak suni gözyaşı damlası kullanmakta bazen mevcut gözyaşını korumak için gözyaşını boşaltan kanallara tıkaç koyulabilmektedir. En son olarak da gözyaşı bezlerindeki salgıyı artıran ve iltihabı azaltan ilaçlar son seçenek olarak kullanılabilmektedir. Göz kuruluğunu önlemek için, ekrana bakma süresini azaltmak önemli ayrıca odalarda nemlendirici cihazlar kullanılabilir" şeklinde konuştu.