Kanser tedavisinde yeni umut

Hindistan'da 10 yıllık bir çalışmanın ardından kanser tedavisinde umut veren bir adım atıldı. TATA Enstitüsü'ndeki araştırmacılar, kanserin tekrarını önleyebilecek ve tedavinin yan etkilerini yüzde 50 azaltabilecek bir ilaç geliştirdi. Söz konusu ilaç, resveratrol ve bakır gibi kanserle savaşan "oksijen radikalleri" üretebilen pro-oksidanlar içeriyor. Ölmekte olan hücrelerin sağlıklı hücrelerin kansere dönüşmesini önlüyor. Aynı zamanda kanser hücrelerinin vücudun bir kısmından diğerine "metastaz" olarak bilinen hareketini de kısıtlıyorlar. İlacın yalnızca 1 dolara mal olması bekleniyor. Hindistan Gıda Güvenliği ve Standartları Otoritesi'nin onayını bekleyen ilacın muhtemelen haziran-temmuz aylarında piyasaya sürülmesi bekleniyor. İnsanlı denemelerin tamamlanmasının yaklaşık 5 yıl alacağını belirten Dr. Rajendra Badve, "Yan etkiler hem fareler hem de insanlar üzerinde test edildi, ancak önleme testi yalnızca fareler üzerinde yapıldı" dedi.