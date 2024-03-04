İşitme kaybı demansı tetikliyor

Türk Kulak Burun Boğaz Baş Boyun Cerrahisi Derneği (Türk KBB-BBC) ve Türkiye Odyologlar ve Konuşma Bozuklukları Uzmanları Derneği (TOKSUD), 3 Mart Dünya Kulak ve İşitme Günü kapsamında, işitme sağlığının önemi konusunda farkındalığı artırmaya yönelik harekete geçti.Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi, Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği (Türk KBB-BBC) Genel Sekreteri Prof. Dr. Özgür Yiğit, 'Hayat Duyunca Güzel' toplumsal farkındalık ve sosyal sorumluluk hareketi ile işitme sağlığına dikkat çekmeyi hedeflediklerini belirterek, "İşitme sağlığının önemi konusunda bilincin artmasını amaçlıyoruz" dedi.Prof. Dr. Yiğit, "Bugün pek çok kişinin işitme kaybı yaşadığını veya risk altında olduğunu biliyoruz. Bu sayı gün geçtikçe artıyor. Dünya nüfusu yaşlanıyor. Ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verileri 2050 yılına gelindiğinde yaklaşık 2,5 milyar insanın işitme kaybı yaşayabileceğini öngörüyor. Halk sağlığını destekleyen uygulama ve bilinçlendirme çalışmalarını devreye almak, işitme sağlını korumak ve erken müdahaleyi destekleyerek işitme kaybına bağlı artabilecek fiziksel, sosyal ve bilişsel problemlerin, risklerin önüne geçebilecek bir bilinç yaratmak adına bu projeyi önemsiyoruz" diye konuştu."BAKIŞ açınızı, sağlığınıza iyi gelmeyen alışkanlıklarınızı ve işitme ile ilgili yanlış bilgilerinizi bırakarak işitme sağlığınızda büyük bir fark yaratabilirsiniz" diyen Prof. Dr. Yiğit, şunları söyledi: "Bu yüzden bireyleri işitme sağlığını önemsemeye, işitme sağlığını koruma ve işitme kaybı durumunda erken teşhis ve müdahalenin önemi konusunda bilinçlenmeye davet ediyoruz."PROFDr. Yiğit, her bin doğumdan 3'ünün işitme kaybı ile dünyaya geldiğini belirterek "İlköğretim çağında bu oran yükseliyor. Ayrıca dünya nüfusu yaşlanıyor. 60 yaşında işitme kaybı yüzde 10'lardaysa, 70 yaşında yüzde 20'lerde, 80'lere gelindiğinde yüzde 30'lara çıkıyor. Yaşam ömrü de uzadığı için 2050 yıllarına gelindiğinde işitme kaybı çok önemli hale gelecek. İşitme kaybına yönelik yardımcı cihazlar kullanılması çok önemli. Göz problemlerinde nasıl gözlük kullanılıyorsa, işitme kayıplarında işitme cihazları kullanılmalı" dedi.PROFDr. Yiğit, işitme kaybı olduğu halde işitme cihazlarının kullanılmamasının zamanla duymayı çok daha fazla azalttığına dikkat çekerek "Çocuklarda sağır dilsiz olma durumları artıyor. Yaşlılarda sosyal izolasyon hatta demansı tetikleyici unsurların oluşmasına neden olabiliyor. Kişiler, işitemedikleri için, iyi iletişim kuramadıkları için yalnızlaşıyor" dedi.İŞİTME sağlığının korunması ve işitme kaybının ihmal edilmemesinin önemli olduğuna dikkat çeken Türkiye Odyologlar ve Konuşma Bozuklukları Uzmanları Derneği (TOKSUD) Başkanı Prof. Dr. Meral Didem Türkyılmaz, şunları söyledi: "Tedavi edilmeyen işitme kaybının her yaşta iletişim, öğrenme, istihdam ve genel sağlık üzerinde önemli bir etkisi vardır. Özellikle çocuklarda, tedavi edilmeyen işitme kaybı, iletişim becerilerini öğrenme yeteneğini etkileyebilir ve daha sonra akademik ilerlemeyi ve yetişkinliğe yönelik kariyer planlamasını etkileyebilir. İşitme kaybının zihinsel ve duygusal sağlık üzerinde de büyük etkisi vardır. Araştırmalar, farklı derecelerde tedavi edilemeyen işitme kaybına sahip kişilerin daha yüksek oranda sosyal izolasyon, yalnızlık, depresyon ve anksiyete yaşadığını gösteriyor. Yine araştırmalar özellikle yaşlı yetişkinlerde tedavi edilmeyen işitme kaybı yaşayan kişilerde sosyal geri çekilme ve bilişsel gerilemenin olduğunu gösteriyor."