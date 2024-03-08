Çerkezköy Devlet Hastanesi’nde 85 bin kişiye hizmet verdi

Nüfusu 213 bin 243 olan Çerkezköy'ün yanı sıra Kapaklı, Saray ve Silivri'nin yakın mahallerine hizmet veren bölgenin sağlık üssü konumundaki devlet hastanesi, yine birçok ilçe ve ilin nüfusundan daha fazla kişiye 1 ayda sağlık hizmeti verdi.

Hastaneden yapılan açıklamada, şubat ayında 31 bin 940 acil, 53 bin 640 poliklinik muayene olmak üzere toplam 85 bin 580 muayene işlemi gerçekleşti. Hastanede bin 81 hasta yatırılarak tedavi görürken, 854 ameliyat ve 144 doğum gerçekleşti.

Hastane başhekimi Uzm. Dr. Gökhan Özdemir, tüm ekip arkadaşlarına çalışmalarından dolayı teşekkür ederken, hastalara acil şifalar diledi.