İftarı 2 öğüne bölün

On bir ayın sultanı ramazan ayı bugün başladı. Sahura kalkıldı, oruç ibadeti için niyetler edildi. Gün boyu tutulan orucun ardından bir de sokaklardan mis gibi ramazan pidesinin kokusu yükselmeye başlamışsa iftar saati de yaklaşmış demek. Beslenme ve Diyet Uzmanı Meltem Çarıkçı'ya iftar ve sahur sofralarında nelere dikkat etmemiz gerektiğini sordum. Çarıkçı bakın hangi uyarılarda ve tavsiyelerde bulundu.Çarıkçı, "İftar öğününü, öğle ve akşam yemeğinin güzel bir karışımı gibi düşünebiliriz. Bu öğünü ikiye bölmek en doğrusu olacaktır. İlk bölümünde bir bardak su, 1 kâse çorba ve 2 adet hurma tüketimi sonrasında 5–10 dakikalık bir ara vermek, uzun süredir dinlenmekte olan sindirim sisteminin bir anda yükünün artmasına engel olacaktır" dedi.İftarın ikinci bölümünde ise mutlaka sebze yemeği ve protein kaynağı olarak et, balık tavuk benzeri yiyeceklerin tüketilmesini öneren Çarıkçı, şöyle dedi: "Günlük ihtiyaçlarımızın birçoğunu iftarın ikinci bölümünde karşıladığımız unutulmamalı. Özellikle sıvı ve elektrolit dengesini sağlamaya yardımcı olması için yoğurt, ayran, cacık ve salata bu bölümün olmazsa olmazları olarak tercih edilmelidir. Günlük enerji ihtiyacımızın karşılanmasında karbonhidratların önemli bir yeri olduğu için iftarın ikinci bölümünde de karbonhidrat kaynağı olarak ekmek grubu olarak adlandırdığımız yiyeceklerden abartılı olmayacak şekilde tüketilmelidir. Ayrıca yemekler hızlı yenmemelidir."İftar ile sahur arasında ise mutlaka bir ara öğün olması gerektiğini söyleyen Çarıkçı, "İftar ile sahur arasında 1–2 porsiyon mevsim meyvesi tüketilmesi ve bir bardak süt/yoğurt/ayran tüketilmesi iyi olur" önerisinde bulundu.Ramazan ayıyla özdeşleşmiş olan hurmanın hem vitamin ve mineral içeriği hem suda çözünen posa içeriği hem de az da olsa protein içeriği yönünden diğer meyvelerden ayrıldığına dikkat çeken Çarıkçı, "Özellikle ramazan ayında bu meyvenin tüketimi sindirim sistemi problemlerini önleyecektir. Ancak bu meyvenin tüketiminde de dikkatli olunması gerekir, 2 adet hurma bir porsiyon meyve olarak kabul edilir" dedi.Çarıkçıayrıca su tüketimi ile ilgili de şu uyarılarda bulundu: "İftar açar açmaz litrelerce su tüketmek, sıvıların midede kalma süresinin çok kısa olması nedeniyle sindirim sistemi problemlerine neden olabilir. Ramazanda gün içinde içemediğimiz suyu sahur sonuna kadar tamamlamalısınız. Bunun için sahura kadar aralıklarla en az 7 bardak, sahurda en az 3 bardak su için" dedi.Çarıkçısahurda da beslenmeye dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, şu tavsiyelerde bulundu: "Sadece iftar ile oruç tutmak vücudumuzun iftara kadar olan açlık süresinde kas kaybetmesine neden olabilmektedir. Sahuru kahvaltı öğününe benzetebiliriz. Kahvaltılık besinlerin tüketimine ek olarak sıvı, vitamin ve mineral gereksiniminizi karşılaması açısından taze meyve ve sebzeler de sahur için doğru tercihler olacaktır. Ayrıca süt tüketimi de günlük protein ihtiyacını karşılamanızı sağlar. Yemek yedikten sonra hemen yatmak çeşitli mekanik problemlere (çiğneyip yutulan besinin geri gelmesi, boğazda yanma) neden olabilir. Bu nedenle sahurdan 30 dakika kadar sonra uyumak daha sağlıklı olacaktır."ÇARIKÇIminarel kaybı ve şişkinliğe naneli sodalı ayran önererek "Gün içerisinde kaybettiğiniz mineral ve sıvı açığını yerine koymak için iyi bir protein kaynağı olan ve doygunluk sürenizi uzatan, evde yoğurdundan yapacağınız ayran iyi bir tercih olacaktır. Ayranın içerisine birkaç yaprak nane ve su yerine sade maden suyu katarak yemek sonrasında midenizin rahatlamasını sağlayabilirsiniz" dedi.1 bardak su1 kâse çorba2 adet hurmaHaftanın 1 günü: 3–4 adet ev yapımı az yağlı köfteHaftanın 1 günü: 1 el büyüklüğünde sebzeli ızgara ya da fırında tavukHaftanın 2 günü: 6–8 yemek kaşığı kurubaklagil yemeği (mümkünse susuz)Haftanın en az 3 günü: 8–10 yemek kaşığı zeytinyağlı sebze yemeği1 kâse yoğurt/ cacık ya da 1 su bardağı ayranBol salata1 dilim tam buğday ekmeği