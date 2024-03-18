Popüler cilt bakım ürünleri ile ilgili uzmanından öneriler

Bilinçsiz ürün kullanımının önüne geçmek için Dermatoloji Uzmanı Dr. Vildan Şengöz cilt bakımı ve doğru içerik seçimi hakkında önemli bilgiler verdi.

CİLDİNİZİN İHTİYACINA YÖNELİK ÜRÜN KULLANIN

Sağlık ve güzellikte en dikkat çeken organ olan cildimizin bakımı için her gün yeni bir bakım ürünü veya tavsiye ile karşılaşmaktayız. Hepsi daha çok nem, daha çok parlaklık, ışıltı ve gençlik vaat etse de beklenen etkinin alınamadığı veya alerjik durumlarla karşılaşıldığı oluyor. Cilt bakım ürünleri kişinin cildinin ihtiyacına özel olmalıdır.

ÜRÜN SEÇMEDEN ÖNCE CİLT TİPİNİZİ BELİRLEYİN

En önemli konu cilt tipinin belirlenmesi ve ne için ürün kullanacağınızdır. Cilt tipini belirlemenin yolları vardır. Akşam krem sürmeden yatıp sabah kalkınca tüm cilt yağlıysa yağlı cilt tipine sahipsiniz. T bölgesi denen orta hat yağlıyken yanaklar ve diğer bölgeler kuruysa karma cilt tipine sahipsiniz. Genel olarak tüm yüzde kuruluk, ince ve hassas cilt varsa kuru cilt tipine sahipsiniz. Cilt tipine uygun ürünler tercih edilmelidir. Yıkama, nemlendirme veya güneş koruma grubu ürünler cilt bakımının temel başlıklarıdır.

CİLT BAKIMININ TEMELİNDE 3 KURAL YATIYOR

Doğru yıkama, doğru nemlendirme ve doğru güneş koruyucu kullanmaktır. Bunlar uygulandığı halde ek olarak leke, kırışıklık, nemsizlik, aşırı yağ, aknelenme, rozasea gibi durumlar varsa bir dermatologla görüşülerek ürünler ve bunların kullanım şekli belirlenmelidir. Herkesin cildinin tek ve kendine özgü olduğu unutulmamalıdır. Cilt yapısı ve kullanılacak ürün de kişiye özel belirlenmelidir. Alerjik bir durum söz konusu ise içindekiler kısmında o maddenin olup olmamasına bakılmalıdır. Bazı durumlarda ürünün birkaç gün kol içine sürülüp denenmesi ve 2-3 gün kızarıklık kaşıntı olmazsa kullanılması önerilir.

İŞTE ÜRÜNLERİN İÇERİĞİNDEKİ TEMEL MADDELER

Uzm. Dr. Şengöz, son dönemlerde kullanımı sıklaşan birçok cilt bakım ürününün içeriğinde bulunan en temel etken maddeleri ve etkilerini anlattı.

1-Vitamin C

Antioksidan, yaşlanma karşıtı, bağ doku destekleyici, leke açıcı ve güneşin zararlı etkilerinden koruyucu amaçla kullanılır. Serum, krem formunda olabilir. Sabah veya akşam kullanılabilir. Sabah kullanınca mutlaka güneş koruyucu kullanmak gerekir.

2-Niasin

Genelde antioksidan ve leke giderici, kızarıklık giderici olarak tercih edilir. Erken yaşlanma belirtilerini ortadan kaldırır. Cildin yağ dengesini sağlar. Nemlendirici özelliği vardır. Gece gündüz kullanılabilir, fakat hassasiyet belirginse akşam kullanmak gerekir.

3-Hyaluronik asit

Nem verme özelliği çok yüksek ve her molekülle uyumlu, her mevsim kullanılabilen moleküldür. Hyaluronik asit, cildin nem seviyelerini artırarak cildin nemlenmesine yardımcı olur. Bu, cildin daha dolgun, yumuşak, parlak ve esnek görünmesine katkıda bulunur. Ayrıca ciltteki kırışıklıkların ve ince çizgilerin görünümünü azaltmaya yardımcı olabilir. Cildin dolgunluğunu artırarak, kırışıklıkların dolgunlaşmasına ve daha az belirgin hale gelmesine katkıda bulunabilir.

4-AHA/BHA

Asit grubu moleküllerdir. Hekim tarafından önerildiği takdirde %10'un altında kullanılır. Haftada 2-3 gece kullanılır. Amaç, cildin yenilenme döngüsünü hızlandırıp mikro peeling yapmaktır. Bu durum parlaklık, leke açılması, kolajen üretimi yapar. Azelaik asit ve mandelik asit daha hassas ciltlere uygundur. Yazın kullanıma ara vermek daha doğru olur. Gündüz mutlaka güneş koruyucu kullanmak şarttır.

5-Retinoidler

A vitamini türevidir. Retinol, RetinAl, Retinil Palmitat en sık kullanılan içeriklerdir. Retinil Palmitat en zayıf etkili olandır, fakat aynı zamanda nemlendiricidir. Bu grup 25'li yaşlardan itibaren kullanılabilir. Kolajen üretimi, cilt sıkılaştırıcı, leke açıcı ve yenileyici özelliğinden faydalanılır. Etkinlik için en az 8 ay akşamları devam etmek gerekir. Birkaç haftada etki beklenmez. Beraberinde nemlendirme grubu kullanılabilir. Güneş koruyucu gündüz mutlaka kullanılır.

6-Arbutin

Arbutin, genellikle bitkilerde bulunan bir maddedir ve cilt bakım ürünlerinde sıklıkla kullanılan bir bileşendir. C vitamini etkisini güçlendirir. C vitamini, serbest radikallerin neden olduğu cilt hasarını önlerken, arbutin de cildi serbest radikallere karşı korur. Bu sayede, cilt yaşlanmasının belirtilerini azaltmaya ve cildin genç ve sağlıklı kalmasına yardımcı olabilirler. Ayrıca leke karşıtı olarak kullanılabilir. Arbutin, cilt tonunu eşitlemeye yardımcı olabilir ve güneş lekeleri, yaşlanma lekeleri görünümünü azaltabilir.

7-Seramid

Derinin nem kapasitesini artırmak ve desteklemek için kullanılır. Bu etken maddelerin hangi oranda olduğuna bakmak için içindekiler kısmı incelenebilir. Ayrıca internette ürünün temiz içerik olup olmadığıyla ilgili veya bakılan etken maddenin ne işe yaradığıyla ilgili uygulamalar mevcuttur.

BU ÖNERİLERE KULAK VERİN

Başkasına iyi gelen ürün size iyi gelmeyebilir. Mevsimsel olarak ürünün kullanım şekli, beraberinde ne kullanılacağı farklılık oluşturabilir. Herhangi bir hastalık veya özel durum için ilaç veya bitkisel destek kullanıyor olmak kozmetik kullanımı konusunda bazı uyarıları getirebilir. Besin alerjileri veya hassasiyetleri ürün kullanımında aynı konulara dikkat etmeyi gerektirir. Mesela kişinin gluten hassasiyeti varsa GF ibareli ürün kullanmalıdır. Her konuda olduğu gibi cilt bakım ürünü kullanımı da kişiye özel belirlenmelidir. Cildinize iyi bakmak ve doğru ürün kullanımı için bir dermatoloji uzmanına başvurabilirsiniz.