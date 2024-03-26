Ambulans uçak Amasyalı hasta için havalandı

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam eden Osman A.'nın ileri tetkik ve tedavisi için Uçak Ambulans talep edildi. Sağlık Bakanlığı'na ait Ambulans Uçak, Amasya'da tedavisi süren Osman A. için havalandı. Ambulans Uçak, Amasya Merzifon Havalimanına iniş yaptı.

Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilen Uçak Ambulans ile Ankara Bilkent Şehir Hastanesine sevk edilen hasta Osman A'nın kısa süre içinde transferi sağlanarak Ankara'da tedavisine başlandı.