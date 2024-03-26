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Giriş Tarihi: 26.3.2024 16:37

Ambulans uçak Amasyalı hasta için havalandı

Amasya’da tedavisi devam eden bir hasta, ileri tetkik ve tedavi için Ambulans Uçak ile Ankara’ya sevk edildi.

SERKAN ATICI
Ambulans uçak Amasyalı hasta için havalandı

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam eden Osman A.'nın ileri tetkik ve tedavisi için Uçak Ambulans talep edildi. Sağlık Bakanlığı'na ait Ambulans Uçak, Amasya'da tedavisi süren Osman A. için havalandı. Ambulans Uçak, Amasya Merzifon Havalimanına iniş yaptı.

Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilen Uçak Ambulans ile Ankara Bilkent Şehir Hastanesine sevk edilen hasta Osman A'nın kısa süre içinde transferi sağlanarak Ankara'da tedavisine başlandı.

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Ambulans uçak Amasyalı hasta için havalandı
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