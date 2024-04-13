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Giriş Tarihi: 13.4.2024

Tüp bebek için umut veren keşif

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Tüp bebek için umut veren keşif
Hollanda'daki Maastricht Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden uzmanlar, bugüne kadar gizemli bir konu olan tek yumurta ikizlerinin nasıl oluştuğunu keşfetti. "Biyomühendislik ile Geliştirilmiş İnsan Embriyo Modellerinde Monokoryonik İkizleme" adlı çalışma, daha önce bilinmeyen, tek yumurta ikizlerinin nasıl meydana geldiğini ilk kez ortaya koydu. "İnsan gelişiminin kara kutusu" olarak tanımlanan bu keşif sayesinde, organ nakli bekleyen hastalar için uygun dokuların geliştirilmesi ve tüp bebek sonrası tek yumurta ikizlerinin sayısının azaltılması sağlanabilecek.
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Tüp bebek için umut veren keşif
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