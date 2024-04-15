Kalp sağlığınıza dikkat etmek için hasta olmayı beklemeyin

Kalp ve damar hastalıkları ile ilgili risk faktörleri arasında yaş, cinsiyet ve genetik özelliklerin değiştirilemez risk faktörleri olduğunu söyleyen Prof. Dr. Hamza Duygu, sigara, sağlıksız beslenme alışkanlıkları, aşırı alkol, durağan yaşam, şişmanlık, kan yağlarının yüksekliği, kan basıncı yüksekliği ve kan şekerinin ise düzeltilebilir risk faktörleri olduğunu kaydetti.

Kalp ve damar sağlığı için önerilerde bulunan Prof. Dr. Hamza Duygu, öncelikle sigara dumanından uzak durulması gerektiğini belirtti. Sigaranın; kalp damarlarını büzerek, içlerini örten ince yararlı örtüyü tahrip ettiğini kaydeden Prof. Dr. Hamza Duygu, sigaranın aynı zamanda kanın pıhtılaşmasını da kolaylaştırdığını belirtti. Sigara içmenin veya dumanına maruz kalmanın, damar sertliğini başlatarak kalp krizine, felç ve bacak damarlarında tıkanmalara neden olduğu uyarısında bulunan Prof. Dr. Hamza Duygu, "Aktif içicilik kadar pasif içicilik de kalp damar sağlığı açısından son derece zararlıdır" ifadelerini kullandı.

"Sessiz katil" olarak adlandırılan hipertansiyonla mücadelenin, yaşam tarzı değişikliklerinin ve düzenli tansiyon ilacı kullanımının kalp krizi, aort damar yırtılması, beyin kanaması ve aort damarında genişlemenin önlenmesi için hayati önem arz ettiğini belirten Prof. Dr. Hamza Duygu, kan şekerinin de normal sınırda tutulması gerektiğini kaydetti. Prof. Dr. Hamza Duygu, "Diyabetiniz varsa diyet, kilo kontrolü ile birlikte uygun tedavinin başlanması konusunda titiz davranmak önemlidir. Yüksek kolesterolle mücadele edip diyet ve egzersize ilaveten doktorunuz gerekli gördüğünde ilaç kullanmaktan çekinmeyin" uyarılarında bulundu.

Prof. Dr. Hamza Duygu, kalp damar hastalıklarından korunmak için önerilerini şöyle sıraladı:

Dinlendirici bir uykunun önündeki engelleri kaldırıp her akşam aynı saatte yatıp 7 – 8 saat uyku uyuyun

Düşük kilonuzu koruyun

Saatlerce hareketsiz oturmayın

Dengeli beslenip, egzersiz yaparak vücut kitle endeksini 25'in altında tutmaya dikkat edin

Kötümserlik, şüphecilik, husumetle dolu olmak, kalbi yorup, damarları yaşlandırıyor, hayatı kısaltıyor. Bunlardan uzak durun!

Mümkün olduğu kadar stres yaratan durumlardan uzak kalıp, stresle baş etme yöntemleri bulun

İyi bir arkadaş çevresi olan, sık sık keyifli dost sohbetlerine katılanlarda kalp hastalığı ve kanser daha az görülüyor. Bunu her zaman aklınızda tutun!

Fazla tuz tüketmeyin, hazır besinlerden uzak durun

Aşırı alkol tüketiminden uzak durun!

Günden en az iki kere dişlerinizi fırçalayın

Doktor kontrolünde ilaç kullanın, rastgele ilaç almayın.