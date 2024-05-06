‘Serum’ çılgınlığına karşı uyarı: Kuaförde serum taktırıp kalbi duranlar var

Türkiye Acil Tıp Derneği'nden Doç. Dr. Özlem Dikme son yıllarda internet fenomenleri ve sosyal medyanın da etkisiyle moda haline gelen ve 'Atom', 'Vitamin kokteyli', 'Gençleşme iksiri' gibi sloganlarla vatandaşa sunulan hastane dışı serum uygulamaları nedeniyle acil servislere alerjik şokla getirilen hasta sayısında artış olduğunu söyledi. Doç. Dr. Dikme, vatandaşların sağlık kabinleri, evinin salonu, hatta kuaför salonunda dahi serum taktırdığına dikkat çekerek, "Kuaförde ya da evinde serum taktırıp alerjik şoka giren, hatta kalbi durup zor döndürülen vakalar var" dedi. Doç. Dr. Dikme, serum uygulamalarının kesinlikle doktor gerekli gördüğü takdirde ve tam teşekkülü hastanelerde yapılması gerektiğini de vurguladı.Glutatyon, yüksek doz C vitamini, B vitamini, ağrı kesiciler, aslında doktorun reçete etmesi gereken antibiyotikler dahil, çoğu zaman 'kokteyl' halinde yapılan damar içi uygulamalar; alerjik şoklara, hatta kalp durmasına neden olabiliyor. Kişi, hastane ortamında değilse, müdahalede çok geç kalınabiliyor.Hastane ortamı dışında bu tarz enjeksiyonların çok tehlikeli olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Dikme, "Serumun içeriğindeki bu maddeler yaşa göre, kiloya göre doz ayarı yapılmaksızın uygulanıyor. Çok hızlı gelişen alerjik reaksiyonlar sebebiyle acil müdahalelere ihtiyaç duyacak duruma düşüyor insanlar. Ölümle dahi sonuçlanabilen çok ciddi durumlarla karşılaşabiliyoruz. Bu şekilde acillere başvuran vakalarda artış olduğunu, yoğun bakıma giden hastalar olduğunu görmeye başladık. Ani alerjik reaksiyonlar nefes darlığına, solunum yetmezliğine, hatta kalp durmasına dahi sebep olabilir. Vücuda bu serumlarla gereksez yere yük veriliyor" dedi.Diyarbakır'da yaşayan sağlık çalışanı Erhan Yıldız, geçtiğimiz hafta yaşadığı bir gribal enfeksiyon sırasında bir an önce ayağa kalkabilme düşüncesiyle 'kendi kendine serum hazırlayıp' uyguladıktan sonra anafilaktik şoka (ölümcül alerji tablosu) girdi. Yıldız hastane ortamında olmasına rağmen doktorların müdahalesiyle son anda yaşama döndürüldü.