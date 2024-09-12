Doppler Ultrason Kağıdında Yazan A Ne Anlama Gelir? Doppler Ultrasonda A Nedir?

Özellikle kalp ve damarlar ile ilgili yaşanacak sıkıntıların anne karnında erken teşhis edilmesi açısından doppler ultrason önemli bir yer tutmaktadır. Hem daha gelişmiş bir ultrason çeşidi olması hem de daha ayrıntılı ve detaylı bilgilere ulaşılabilmesi açısından bebeğini kucağına almak için sabırsızlanan her ailenin daha fazla bilgi edinmesini sağlar. Bunun yanında normal ultrasonda da olduğu gibi doppler ultrasonda da kendine özel terimler bulunmaktadır ve ailelerin kafasının karışmasına sebep olabilmektedir. Peki, doppler ultrason kağıdında karşılaştığınız A terimi ne anlama gelmektedir? İşte, A terimi anlamı.

Doppler Ultrason Kağıdında Yazan A Terimi

Doppler ultrasonun rutin bir kontrol haline getirilmesindeki doktorunuzun amacı herhangi bir anomali ya da gelişme geriliğinin takibi olabileceği gibi kalp ve damar uyumsuzluğu da olabilmektedir. Çoğul gebeliklerde daha fazla karşılaşılan bu durumların takip edilmesi için düzenli doppler ultrason tercih edilmektedir.

Doppler ultrason kağıdında karşılaştığınız terimlerden biri olan A terimi ortalama kan akım hızını ifade etmektedir. Doppler ultrasonun diğer terimleri ile beraber damarların kan akım hızını ifade eden bir terim olarak karşımıza çıkmaktadır.