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Giriş Tarihi: 12.9.2024 14:58 Son Güncelleme: 12.9.2024 14:58

Doppler Ultrason Kağıdında Yazan A Ne Anlama Gelir? Doppler Ultrasonda A Nedir?

Yapılan her ölçüm ve testler bebeğin anne karnındaki sağlığı ile ilgili daha detaylı bilgiler vermektedir. Bu yüzden her anne adayı için doktor kontrolleri ve bu kontrollerde öğrendikleri bilgiler çocuklarının sağlığı açısından çok kıymetli bilgilerdir. Doppler ultrason anne karnındaki bebeğin herhangi bir sağlık sorunu olup olmadığı, genetik rahatsızlık yaşayıp yaşamadığı ile ilgili daha detaylı sonuçlar veren bir ultrason çeşididir. Daha ayrıntılı ve daha açıklayıcı olmakla birlikte özellikle riskli gebeliklerde doktorun belirlediği sıklıklarda yapılan kontroller ile bebeğin durumu kontroller altında tutulur. Bu yazımızda size doppler ultrasonda bulunan terimlerden biri olan A teriminin karşınıza çıktığında size ne ifade ettiğini anlatacağız.

Doppler Ultrason Kağıdında Yazan A Ne Anlama Gelir? Doppler Ultrasonda A Nedir?

Özellikle kalp ve damarlar ile ilgili yaşanacak sıkıntıların anne karnında erken teşhis edilmesi açısından doppler ultrason önemli bir yer tutmaktadır. Hem daha gelişmiş bir ultrason çeşidi olması hem de daha ayrıntılı ve detaylı bilgilere ulaşılabilmesi açısından bebeğini kucağına almak için sabırsızlanan her ailenin daha fazla bilgi edinmesini sağlar. Bunun yanında normal ultrasonda da olduğu gibi doppler ultrasonda da kendine özel terimler bulunmaktadır ve ailelerin kafasının karışmasına sebep olabilmektedir. Peki, doppler ultrason kağıdında karşılaştığınız A terimi ne anlama gelmektedir? İşte, A terimi anlamı.

Doppler Ultrason Kağıdında Yazan A Terimi

Doppler ultrasonun rutin bir kontrol haline getirilmesindeki doktorunuzun amacı herhangi bir anomali ya da gelişme geriliğinin takibi olabileceği gibi kalp ve damar uyumsuzluğu da olabilmektedir. Çoğul gebeliklerde daha fazla karşılaşılan bu durumların takip edilmesi için düzenli doppler ultrason tercih edilmektedir.

Doppler ultrason kağıdında karşılaştığınız terimlerden biri olan A terimi ortalama kan akım hızını ifade etmektedir. Doppler ultrasonun diğer terimleri ile beraber damarların kan akım hızını ifade eden bir terim olarak karşımıza çıkmaktadır.

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Doppler Ultrason Kağıdında Yazan A Ne Anlama Gelir? Doppler Ultrasonda A Nedir?
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