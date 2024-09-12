Doppler Ultrason Kağıdında Yazan D Ne Demek? Ultrasonda D Ne Anlama Gelir, Sonucu Kaç Olmalı?

Hem kontrollerin aksatılmaması hem de doktorun titiz ve dikkatli davranması ile günümüzde çoğu anne adayı hamilelik sürecini kaliteli geçirmektedir. Doppler ultrason çoklu gebeliklerde ya da anne ile bebek arasındaki damarsal akımları incelemede karşımıza çıkan bir ultrason çeşididir. Ayrıntılı bir ultrason olmakla birlikte hamilelik sürecinde anne adayı anlamakta zorlandığı için tedirgin olabilir. Merak etmeyin, bu yazımızda size doppler ultrasonda en çok kafa karışıkığına sebep olan terimlerden birini yani doppler ultrason kağıdında yazan D teriminin anlamını açıklayacağız. Peki, nedir bu doppler ultrason kağıdında yazan D teriminin anlamı?

Doppler Ultrason Kağıdında Yazan D Terimi Anlamı Nedir?

Yüksek riskli gebeliklerde daha çok karşımıza çıkan ve kullanım olarak daha ayrıntılı ultrason görüntülerine ulaşılmasını sağlayan doppler ultrason gebeliğin devam eden ilk üç ayından itibaren doktorun gerekli gördüğü sıklıkta tekrarlanabilmektedir.

Ultrason kağıdında olduğu gibi doppler ultrason kağıdında da anlaşılması zor birçok terim bulunmaktadır ve oldukça kafa karıştırıcı gelebilmektedir. Bu terimlerden bazıları özellikle anlamları olarak da kafa karışıklığına sebep olmaktadır. Doppler ultrason kağıdında yaza D terimi 'diastol sonu akım hızı' şeklinde ifade edilmektedir.

Diastol sonu anne karnındaki bebeğin kalbinin dolma evresinde her bir karıncıkta bulunan kan miktarını ifade etmektedir. Ayrıca doppler ultrason kağıdında ki D terimi bebeğin kalbinin gevşeme anının en sonunda damarda bulunan kan akım hızını da ifade etmektedir. Yani, bu terim bebeğin kalbinin pompaladığı kan akış hızını ifade etmektedir. Bu terimden ulaşılacak veri sayesinde bebeğin yaşamsal fonksiyonlarının yeterli olup olmadığı tespit edilebilir.