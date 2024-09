Acile başvuruların çoğu ev kazası

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu tarafından, toplumda ilk yardımın hayat kurtarıcı gücüne dair farkındalık oluşturmak amacıyla 2003 yılından bu yana her yıl eylül ayının ikinci cumartesi günü 'Dünya İlk Yardım Günü' olarak kutlanıyor. Yani dün 'Dünya İlk Yardım Günü'ydü. 188 ülkede bu kapsamda ilk yardım eğitimlerinin yaygınlaştırılması ve toplumun bu konuda bilinçlenmesi amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Bu yılın teması ise 'Sporlarda İlk Yardım' olarak belirlendi.Özel bir üniversitenin İlk Yardım Eğitim Merkezi Müdürü Zehra Yıldız Çevirgen, ilk yardımın hayat kurtarıcı önemine dikkat çekerek, şunları söyledi: "Toplumda her birey ilk yardım eğitimi almalı. İlk yardım, profesyonel sağlık yardımı sağlanana kadar, mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız müdahalelerdir. İlk yardımın temel amacı, kişinin hayati tehlikesini ortadan kaldırmak, yaralının durumunun kötüleşmesini önlemek ve iyileşmesini kolaylaştırmaktır. Bir kaza ya da acil durumda, doğru ilk yardım müdahalesi, hayat kurtarabilir. İlk yardım, hayatın her alanında gereklidir ve herkes bu konuda bilgi sahibi olmalıdır."Spor sırasında meydana gelebilecek yaralanmaların, uygun ilk yardım müdahalesiyle ciddi boyutlara ulaşmadan kontrol altına alınabileceğini belirten Çevirgen, "Spor, bedensel ve zihinsel sağlığımız için faydalıdır ancak spor yaparken yeterli ön hazırlık yapılmazsa, sakatlanmalar kaçınılmaz olabilir. Spor yaralanmalarının yüzde 50'sinin kişisel hatalardan kaynaklandığını biliyoruz. Bu nedenle, spor yapan herkesin ilk yardım bilgisine sahip olması büyük önem taşır" dedi.Çevirgen, sadece spor yaralanmalarında değil, trafik kazaları, doğal afetler, ani kalp rahatsızlıkları ve ev kazaları gibi durumlarda da ilk yardımın hayati olduğunu belirterek, şöyle konuştu:"Kalp krizi gibi acil durumlarda yapılan doğru ilk yardım müdahalesi ile hayatta kalma oranı, yüzde 60-70 gibi önemli bir oranda artar. Denizde boğulma, dumandan zehirlenme, kesici alet yaralanmaları, ev kazaları gibi durumlarda da ilk yardım bilinci hayat kurtarır. Maalesef acil servis başvurularının 3'te 1'i ev kazalarından kaynaklanmaktadır. Bu gibi durumlarda ilk yardım uygulamaları kaçınılmazdır."Doğru yapılan ilk yardımın, hayat kurtarabileceği gibi yaralanmaların ciddiyetini azaltabileceğini ve iyileşme sürecini hızlandırabileceğini de belirten Çevirgen, "Herkesin ilk yardım eğitimi alması, bu bilinci kazanması hayati önem taşımaktadır. İlk yardımın gücü, hayatta kalma şansını artırır" diye konuştu.