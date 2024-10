Çocuklara sebze yedirmenin yolları

Herkese merhaba. Kış mevsimi sebzelerini çocuklarımıza sevdirmenin farklı yolları her anne gibi benim de gündemimi meşgul ediyor. Bu fikirle size çok güzel alternatif sebzeli tarifler hazırladım.3 adet ince kabak1 adet kereviz2 adet patates1 adet havuç2 yumurta6 yemek kaşığı un1 tutam maydanoz1 tutam dereotu4 dal yeşil soğanTuzKarabiberPul biberKızartmak için sıvı yağÖncelikle yıkadığımız sebzelerin kabuklarını soyalım ve rendeden geçirelim. Yeşillikleri ince kıyım doğrayalım. 2 yumurta, un ve baharatlarını da katıp güzelce karıştıralım. Kızdırılmış sıvı yağın içine 1'er yemek kaşığı döküp üzerlerini hafif düzleyelim. İki tarafını da nar gibi kızartalım. Fırında da pişirebilirsiniz.200 gram tereyağı2 yumurta1 fiske tuzYarım su bardağı suAldığı kadar unOrta irilikte doğranmış iki adet pırasa1 miktar sıvı yağ3-4 dilim beyaz peynirKaşar peyniri rendesiTercihe göre kırmızı pul biber2 yumurta1 paket sıvı kremaTuzYumuşak tereyağına yumurtaları, su ve tuzu ekleyelim. Unu kontrollü olarak yavaş yavaş ekleyelim. Orta yumuşaklıkta bir hamur elde edelim. Oklavayla açtığımız hamuru borcama yerleştirelim ve kabarmasını önlemek için her tarafına çatal batıralım. Önceden ısıtılmış fırında 180-200 derecede 10 dk. kızartalım. Sonra az sıvı yağda kavurup soğuttuğumuz pırasaları hamurumuza yerleştirelim. Beyaz peyniri her yerine eşit şekilde elimizle ezerek ekleyelim. Krema ve yumurtayı iyice çırpıp hamurumuza gezdirerek dökelim ve en son kaşar rendesi ilave edip, fırınlayalım. 180-200 derece de altı üstü kızarana kadar pişirelim.1 adet orta boyutta karnabahar1 tatlı kaşığı limon suyu1 tatlı kaşığı tuz3 adet yumurta2 dolu yemek kaşığı un4 dolu yemek kaşığı galeta unuİstenilen baharatlarSıvı yağKarnabaharlar dal dal ayrılır ve yıkanıp süzülür. Tencereye konulup üzerini az çıkacak şekilde su konulur. Tuz, limon suyu eklenip ateşte kaynamaya bırakılır. Ne çok yumuşayacak ne sert kalacak şekilde 10 dakika kadar haşlanır. Süzülüp ılınmaya bırakılır. Bir kaba yumurtalar konulup bir fiske tuz serpilip çırpılır diğer kaba un başka bir kaba da galeta unu konulur. Tavaya kızartma yapar gibi sıvı yağ konulup orta ateşte kızmaya bırakılır. Karnabaharlar üzerine istediğiniz baharatlardan birer fiske serpilir ve içine batırıp her yerine gelmesi sağlanır. Karnabahar dalları ilk önce hafif una sonra yumurtaya ardından galeta ununa iyice bulanıp hazır edilir. Yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisine dizilir ve kızarana kadar pişirilir.