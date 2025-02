Kalbin şifası

Kalbimiz, modern yaşamın getirdiği hareketsizlik, dengesiz beslenme ve yoğun stres gibi faktörlerden en çok etkilenen organlardan biri. Kalp sağlığını korumak ise mümkün. Kalp damar hastalıklarının önlenmesinde yaşam tarzı değişikliklerinin çok önemli olduğunu söyleyen Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ertuğrul Okuyan, kalp sağlığını nasıl koruyacağımızı anlattı.

SİGARAYI BIRAKIN

Yaşam tarzı değişikliklerinin, kalp damar hastalıklarını önlemede, tedavinin olmazsa olmazı olduğunu belirten Prof. Dr. Okuyan, "Özellikle sigara, yüksek kolesterol, obezite, şeker hastalığı ve yüksek tansiyon gibi kontrol edilebilir risk faktörlerine dikkat etmek gerekiyor. Bunlar, kalp krizini büyük oranda önlemenin en temel adımları arasında yer alıyor" dedi.

HER ŞEYİ DEĞİŞTİRMEK MÜMKÜN

Aile öyküsü dışında her şeyi değiştirerek, kalp sağlığının korunabileceğini dile getiren Prof. Dr. Okuyan, şöyle dedi: "Kalp sağlığını korumak için aslında ilaç dışı yaşam tarzı değişiklikleri çok önemli. Biz, kalp krizi riskini ve kalp damar sistemi hastalığı riskini önlemek adına ilk yapılması gereken şeyin her zaman, yaşam tarzı değişikliğinde yattığını savunan bir hekim grubuyuz. Kalp krizleri ve kalp damar hastalıkları için iyi bilinen risk faktörleri var. Bunların en başında sigara, yüksek kolesterol, obezite, şeker hastalığı, yüksek tansiyon, aile öyküsü ve stres geliyor."

STRESTEN UZAK DURUN

"SADECE aile öykünüzü, genetik altyapınızı değiştiremiyorsunuz" diyen Prof. Dr. Okuyan, şunlara dikkat çekti: "Yani kaç yaşında olduğunuzu ya da hangi anne babadan, nasıl bir genetik kodlamayla doğduğunuzu değiştiremezsiniz. Ama sigarayı bırakabilirsiniz. Çok stresliyseniz stresten uzak durmanın yollarını arayabilirsiniz. Kiloluysanız kilo verebilirsiniz. Hareketsiz bir yaşamınız varsa egzersize başlayabilirsiniz. Dolayısıyla şekerinizi, tansiyonunuzu kontrol altına alır; tuz tüketiminizi azaltırsınız."

HAFTADA 2 KEZ BALIK TÜKETİN

PROF. Dr. Okuyan, kalp sağlığı için şu önerilerde bulundu:

Lifli yiyeceklerin, besinlerin çoğu faydalıdır. Avokado da bunlardan biridir; yağ dengesi ve lif dengesi çok iyidir.

Baklagillerden tutun da her türlü taze, yeşil yapraklı sebzeye kadar hepsi kalp sağlığı için çok faydalıdır.

Omega-3 kalp sağlığı için çok önemli. Haftada en az 2 kez balık tüketilmesini şiddetle öneriyoruz. Çünkü balık, içerdiği Omega-3, dengeli yağ dağılımları ve iyi bir protein kaynağı olması nedeniyle kalp için gerçekten güçlü bir besindir.

Pişirme tekniği olarak, ızgara veya buğulama yöntemlerini tavsiye ediyoruz.

DENGELİ DİYET DÜZENLİ EGZERSİZ

PROF. Dr. Okuyan, dengeli diyet ve düzenli egzersizle kalp damar hastalıklarına meydan okunabileceğini söyleyerek, "Düşünün, normal kilonuzdan 20 kilo fazlanız var ve birtakım sağlık sorunlarınız başlamış durumda. Düzenli bir diyete başladığınızda, bu kiloyu verdiğinizde ve düzenli egzersiz yaptığınızda bu sağlık sorunlarının önemli ölçüde ortadan kalktığını göreceksiniz. Düzenli egzersiz, dengeli bir diyet, kilo kontrolü, tuzdan kaçınma, işlenmiş gıdalardan ve hazır gıdalardan uzak durma; trans yağ ve doymuş yağ içeriği yüksek olan fast food tarzı gıdalardan kaçınma, bol taze sebzemeyve ve lifli gıda tüketimi çok önemli. Aslında bunları yaşam tarzımızın bir parçası haline getirirsek, kalp damar sistemi hastalıkları kolay kolay bize uğramaz" dedi.