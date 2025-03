Bakterilerin sırrını yapay zeka çözdü

Bilim dunyasında cığır acan bir gelişme yaşandı. Yapay zeka, bilim insanlarının yıllardır araştırdığı antibiyotiklere direncli "super bakterilerin" yayılma mekanizmasını sadece 48 saat icinde cozdu. İngiltere'deki Imperial College London'dan Profesor Jose R. Penades ve ekibi, super bakterilerin farklı viruslerden bir kuyruk oluşturarak yayılabildiğini one suren bir hipotez uzerinde calışıyordu. Bilim insanları, bu mekanizmayı anlamak icin on yılı aşkın suredir araştırmalar yurutuyordu. Ancak Google tarafından geliştirilen "coscientist" adlı yapay zeka aracı, bu sonuca sadece iki gun icinde ulaştı. Dahası, yapay zeka yalnızca mevcut hipotezi doğrulamakla kalmadı, aynı zamanda super bakterilerin yayılmasına dair daha once duşunulmemiş dort farklı hipotez daha uretti. Bu durum, yapay zekanın bilimsel araştırmalarda ne kadar etkili olabileceğini bir kez daha kanıtladı.