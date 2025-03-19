Robotlar aşkı ele mi geçiriyor?

Modern yaşamın dayattığı bireyselleşme ve yalnızlık, teknoloji şirketlerini 'yapay zeka destekli 'roboteş' veya 'robot-partner' gibi çözümler üretmeye yöneltiyor. Özel bir üniversitenin Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı, insansı robotlardaki tehlikeye dikkat çekti. Prof. Dr. Süleymanlı, "Yoksa robot çocuklar mı imal edilecek? Demografik, etik ve sosyal açılardan büyük riskler barındıran bu olgu, günümüzde hukuki, dini ve felsefi tartışmaların odağı haline gelmiştir" dedi.

SOLO YAŞAM MODELİ

Evlilik ve aile kurumuna yönelik toplumsal normlardaki değişimin, tek başına yaşam (solo yaşam) modelini daha cazip hale getirerek, evliliği zorlaştırdığını belirten Prof. Dr. Süleymanlı, şunları söyledi: "Bu faktörler, yalnız yaşayan bireylerin sayısının artmasına ve tek kişilik hanelerin yaygınlaşmasına neden oluyor. Bu durum, insanın doğasında bulunan sosyal bağ kurma ihtiyacını ortadan kaldırmıyor. Aksine, bireyler yalnızlık hissini gidermek için teknoloji şirketlerinin sunduğu yapay zeka destekli robot partnerlere yönelmeye başlıyor."





AİLEYİ KORUYUCU POLİTİKALAR ŞART

Aile ve evlilik kurumunu, hatta insanlığın geleceğini tehdit eden bu tür eğilimlere karşı önlem almanın son derece gerekli olduğunu kaydeden Prof. Dr. Süleymanlı, "Bu bağlamda, toplumbilimciler, devlet kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliği yaparak aileyi destekleyici ve koruyucu politikalar geliştirmesi gerekmektedir. Ancak bu sayede, teknolojinin insanlık için bir tehdit değil, fayda sağlayan bir araç olarak kullanılması sağlanabilir" dedi.





İNSANSI ROBOTLAR DUYGUDAN UZAK

EŞ robotların, nörofizyolojik ve sosyo-kültürel etkenlerden dolayı insanların sunabileceği duygusal etkileşimin yerini tutmasının mümkün olmadığını dile getiren Prof. Dr. Süleymanlı, şöyle dedi: "Nörofizyolojik özelliklerden bahsedecek olursak, insan beyninde aile ve diğer insanlarla etkileşimle ilgili temel ihtiyaçlardan sorumlu merkezler bulunmaktadır. Yapay zeka temelli insansı robotlar bu davranış programlarına ancak kısmen karşılık verebilir. Sosyo-kültürel özelliklere gelince, yani bir ailenin toplum yararına yaptığı şeyler, çocuk doğurmak, onları eğitmek, onları ahlaki normlara uygun bir şekilde yetiştirmek ve aile içinde birbirlerine destek olmak (hem duygusal hem de ekonomik), bugün robotların başa çıkamayacağı durumlardır."



TEKNOLOJİ YALNIZLIĞI KULLANIYOR

GÜNÜMÜZDE bireyler arasında giderek artan kronik yalnızlığın teknoloji odaklı yeni çözümleri de beraberinde getirdiğini ifade eden Prof. Dr. Süleymanlı, şunlara dikkat çekti: "Yapay zeka destekli 'robot-eş' veya 'robot- partner' kavramına olan ilginin artışı, bu durumun en somut göstergelerinden biri. Yapılan araştırmalar ve bu tür birliktelik yaşayan kişilerin deneyimleri, bu eğilimin temel nedeninin yalnızlık duygusundan kurtulma arzusu olduğunu ortaya koyuyor. Teknoloji şirketleri ise bu ilgiye kayıtsız kalmayarak, daha insansı ve gelişmiş yapay zeka tabanlı robotlar üretmeye devam ediyor. Orta yaş ve gençlerin bu tür birlikteliklere daha eğilimli olduğunu göz önünde bulunduran teknoloji şirketleri, bu yaş gruplarının zevkleri üzerine tasarımlarını geliştiriyorlar."