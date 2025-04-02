Alzheimer teşhisinde kan testi devrimi

İngiltere'de Alzheimer için umut veren bir adım atıldı. Euronews'te yer alan habere göre araştırmacılar, düşünme ve hafıza sorunları yaşayan hastalar için Alzheimer teşhisi koyabilecek ve hastalığın hangi aşamada olduğunu belirleyebilecek bir kan testi geliştirdi. Çalışma ekibi, bu testin doktorların hastalar için en uygun ilaçları seçmesine yardımcı olabileceğini belirtiyor. Edinburgh Üniversitesi'nden nörodejenerasyon uzmanı Prof. Tara Spires-Jones, "Bilimsel olarak bu sonuçlar çok umut verici ve önemli. Yeni belirteç, mevcut testlerden daha iyi performans gösterdi ve ilaç denemelerinde yeni tedavilerin etkinliğini takip etmek için kullanılabilir" dedi.