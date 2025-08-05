Yapay zeka yasası sanatçıları korumuyor

AB'nin Yapay Zeka Yasası bu hafta sonu yürürlüğe girdi ancak sanatçı örgütleri telif hakkıyla korunan materyallerin kullanımı konusunda şikayetçi. Sanatçıları temsil eden gruplar, bu konuda hâlâ düzeltilmesi gereken birçok boşluk olduğunu, yapay zekayı küresel çapta düzenleyen ilk kapsamlı mevzuat olması nedeniyle övgü toplayan Yapay Zeka Yasası'nın sorunlarla dolu olduğunu savunuyor. Avrupa Besteci ve Söz Yazarı Birliği (ECSA) ve Avrupa Yazarlar ve Besteciler Dernekleri Grubu (GESAC), bu mevzuatların, eserleri, üretken yapay zeka modellerini eğitmek için kullanılan müzisyenleri korumakta başarısız olduğunu savunuyor. Uzmanlar, teknoloji şirketlerinin yapay zeka modellerini eğitmek için müziklerini, kitaplarını, filmlerini ve diğer sanat eserlerini kullandıklarında itiraz etmek veya telif almak için net bir yönteme sahip olmayan sanatçıların çalışmalarının sürekli risk altında olduğunu söylüyor. ECSA Genel Sekreteri Marc du Moulin, Euronews Next'e yaptığı açıklamada, "Sanatçıların çalışmaları şeffaflık, rıza ve telif olmadan kullanılamaz. Yapay Zeka Yasası'nın ise bize bunu sağlamadığını görüyoruz" dedi.