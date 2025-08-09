Seyahat enfeksiyonları özellikle gelişmekte olan ülkelere seyahat edenlerde daha sık karşılaşılan bir hastalık grubu. Ülkeye/bölgeye göre değişebilen hastalıkları kapsıyor. Genellikle bakteriyel (E. Coli-ETEC) kaynaklı olan seyahat ishali bunlar içinde en sık rastlanılanı. Seyahatlerde görülen diğer enfeksiyon hastalıkları arasında; Hepatit A, tifo, kolera, polio, sarı humma, Japon ensefaliti, sıtma, meningokok menenjiti, influenza, Hepatit B, C, HIV, kene kaynaklı ensefalit ve kuduz yer alıyor.Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Saliha Ayan, seyahat enfeksiyonlarına dikkat çekerek, "Seyahat hastalıklarında kuluçka dönemlerine dikkat edilmeli. Özellikle seyahat dönüşlerinde; ateş, döküntü, halsizlik ve ishal gibi belirtiler gelişebiliyor. Mutlaka enfeksiyon hastalıkları uzmanının olduğu bir sağlık merkezine başvurulması hayati önem taşıyor" dedi.Uzm. Dr. Ayan, seyahatte çıkmadan yaklaşık 4-6 hafta önce Sağlık Bakanlığı'nın 'Seyahat Sağlığı' adlı internet sitesini inceleyebileceğinizi belirterek, "Böylece seyahat edeceğiniz yerin özelliklerine göre korunma önlemleri ve karşılaşılabilecek hastalıklar hakkında bilgi almanız mümkün olur" dedi.Uzm. Dr. Ayan, korunmak için neler yapılması gerektiği konusunda şu önerilerde bulundu:Seyahat öncesinde yaş ve altta yatan hastalıklarınıza göre hangi aşıları olmanız gerektiğini öğrenin. Bazı enfeksiyonların endemik görüldüğü belirli bölgelere gitmeden önce ise zorunlu aşıların yapılması (Sarı humma, meningokok menenjiti aşısı gibi) gerekir.Seyahat enfeksiyonlarının birçoğu, enfekte olan gıda ve suların tüketimiyle ortaya çıkıyor. Suyun temizliğinden emin olmadığınız durumlarda sadece kaynatılmış veya kapalı ambalajlardaki suları tüketin, musluktan su içmeyin, içeceklere buz eklemeyin.Açıkta satılan, pişirilmemiş veya az pişirilmiş gıdaları değil, iyi pişmiş ve sıcak servis yapılan yiyecek veya konserve yiyecekleri tercih edin. Kabuklu meyve ve sebzeleri soyarak tüketin.Ellerinizi sık sık su ve sabunla yıkayın. Sabun ve su olmadığında el dezenfektanı kullanın.Kene ve sineklerle bulaşan enfeksiyonlardan korunmak için yanınızda sinek/kene kovucu sprey bulundurun.Vücudunuzun dış yüzeyini kaplayan kıyafetler tercih edin ve gece cibinlikle yatın.Kedi, köpek ve maymun gibi hayvanlarla temastan kaçının, temas halinde hijyeninizi sağlayın. Isırılma veya yaralanma olursa hemen sağlık kuruluşuna başvurun.Sıtma açısından riskli bir bölgedeyseniz, verilen sıtma koruyucu ilacı mutlaka önerildiği şekilde ve sürede kullanmaya özen gösterin.