İri doğan bebekte ‘şeker’ riski

Gebelikte sağlıklı kilo alımı, hem anne adayının genel sağlığı hem de bebeğin sağlıklı gelişimi açısından büyük önem taşıyor. Alınması gereken kilo miktarı ise her anne adayı için farklılık göstermekle birlikte, genellikle gebelik öncesi kiloya bağlı olarak belirleniyor. Peki, bu süreçte ideal kiloyu korumak ve gebelik gibi özel bir dönemi kilo kaygısıyla zorlu bir sürece dönüştürmemek için nelere dikkat edilmeli? Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. İlgi Esen, tüm bu soruları yanıtladı…Uzm. Dr. Esen, gebe kalmadan önce vücut kitle indeksini hesaplayarak, alınması gereken ideal kilo miktarının belirlenmesi gerektiğini belirterek, "İlk 3 ayda kilo alımı 1-2 kiloda tutulmalı. Kalan kilo miktarının yarısını 2'inci, 3 ayda; kalan yarısını da 3'üncü 3 ayda alınması hedeflenmelidir. Gebelik öncesi normal vücut kitle indeksinde olan bir kişi gebeliğinde 11-16 kg kilo alımı normaldir. Zayıf kişilerde bu sınır 12-18 kg olurken, kilolu ve obezlerde ise 5-11 kg arasında olmalıdır" dedi.Uzm. Dr. Esen, gebelikte aşırı kilo alımının risklerini ise şöyle anlattı: "Gebelik şekeri; bebeğin iri olmasına sebebiyet vererek doğum travmalarını artırdığı gibi, gebelik tansiyonu da erken doğum oranlarını artırarak bebeğin sağlığını da tehdit edebilmektedir. Gebelik şekeri tanısı alan kadınlara, gebelik sonrası takiplerinde yüzde 50 şeker hastalığı tanısı konulmakta, iri doğan bebeklerin de ilerleyen yaşamlarında şeker hastası olma riski artmaktadır."Akdeniz tipi beslenmenin, gebelik için en uygun beslenme tiplerinden biri olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Esen, şöyle dedi: "Et, tavuk, balık ve sebze tüketiminde dengeli olmak anne ve bebek için gerekli vitaminleri sağlaması açısından hem de aşırı kilo alımının önüne geçilmesi için yararlı olacaktır."Aşırı fiziksel aktivitenin gebelikte önerilmediğinin altını çizen Uzm. Dr. Esen, "Günlük yürüyüşler, yüzme, hamile pilatesi ve yoga gibi egzersizler herhangi bir risk faktörü taşımayan gebelerde hem kilo kontrolünü sağlamak hem de doğuma hazırlanmak açısından son derece faydalıdır" dedi.Hamilelik ve emzirme sürecinde nelere dikkat edilmesi gerektiğini ise Uzm. Dr. Esen, şöyle sıraladı:Herhangi bir riskli durum yoksa ve doktor tarafından aksi belirtilmediyse, sürekli oturmak ya da hareketsiz kalmaktan kaçınılmalı.Hamilelik sürecinde, kısıtlayıcı ya da yüksek kalorili diyetler yerine dengeli ve yeterli beslenilmeli.2 kişilik yemek doğru bir yaklaşım değil.Yeterli miktarda su içmek bu dönemde büyük önem taşıyor.Paketli, işlenmiş gıdalardan uzak durulmalı.Emzirme döneminde şok diyetler uygulanmamalı.