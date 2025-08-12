Dünyada kene paniği

Keneler, sivrisineklerden sonra insanlara hastalık bulaştırmada ikinci sırada gelen kan emici parazitlerdir. Yazın korkulu rüyası haline gelen kenelerin yarattığı etkiler dünya genelinde artıyor. Ormanlık alanlardan ya da hayvanlardan insanlara bulaşan bu parazitler, fark edilmediği takdirde ölümcül sonuçlara yol açabiliyor. Her yıl binlerce kişi kene ısırması sonucu Lyme hastalığına yakalanıyor ve zorlu bir tedavi süreciyle karşı karşıya kalıyor. Bu hastalık, zamanında tanı konulmazsa kalpten sinir sistemine kadar birçok organı etkileyebiliyor. Son yıllarda Avril Lavigne ve Justin Bieber gibi birçok ünlü isim de bu hastalığa yakalanmış ve dikkatli olunması konusunda uyarmıştı.