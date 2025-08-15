Mutluluğun anahtarı sade yaşam

Yeni bir araştırma, mutluluğun anahtarının tüketimi azaltıp daha sade bir yaşam sürmek olabileceğini öne sürdü. Otago Üniversitesi'nden bilim insanlarının yaptığı araştırma, sürdürülebilir yaşam tarzı benimseyip tüketimciliğin cazibesine direnenlerin daha mutlu ve daha tatmin olmuş hissettiğini ortaya koydu. Binden fazla Yeni Zelandalıyla yapılan anket, "gönüllü sadeliğe" bağlı kalmanın, kişisel etkileşim ve sosyal bağlantı için daha fazla fırsat sağlayarak refahı artırdığını ortaya koydu. Araştırmacılar, toplum bahçeleri ve ödünç verme platformları gibi girişimlerin daha az maddiyatçı bir yaşam sürenler tarafından kullanılma olasılığının daha yüksek olduğunu ve katılımcılara bir "tatmin" ve "anlam" duygusu verdiğini söyledi.