Akciğer dostu besinler

Akciğerlerin vücudun oksijen ihtiyacını karşılayan, karbondioksiti uzaklaştıran hayati organlar olduğunu vurgulayan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Fatime Yavuz, "Günümüzde hava kirliliği, sigara, enfeksiyonlar ve bazı kronik hastalıklar akciğer sağlığını tehdit ediyor. Bunun yanında, beslenme de akciğer fonksiyonlarını doğrudan etkileyen önemli bir faktördür" dedi. Sağlıklı beslenmenin sadece bağışıklık sistemini değil, akciğerleri de koruduğuna dikkat çeken Uzm. Dr. Yavuz, akciğer sağlığına iyi gelen beslenme alışkanlıkları hakkında önemli bilgiler verdi…

ANTİOKSİDAN ZENGİNİ

Uzm. Dr. Yavuz, "Antioksidan bakımından zengin besinleri tüketmek, yeterli su içmek ve işlenmiş gıdalardan uzak durmak akciğerleri korumanın temel yollarıdır. Akciğer hastalıklarının önlenmesinde ve mevcut hastalıkların yönetiminde beslenme alışkanlıkları çok önemli bir yere sahiptir. C vitamini, E vitamini, beta-karoten, selenyum ve Omega-3 yağ asitleri, serbest radikallerin akciğer dokusunda oluşturduğu zararı azaltır. Özellikle turunçgiller, kivi, çilek, brokoli gibi C vitamini açısından zengin meyve ve sebzeler akciğer dostudur" diye konuştu.

OMEGA-3 İÇEREN GIDALAR

Omega-3 yağ asitlerinin de KOAH ve astım gibi hastalıklarda semptomları hafifletici etkisi olduğunu dile getiren Uzm. Dr. Yavuz, "Somon, sardalya, ceviz, keten tohumu ve chia tohumu tüketimi oldukça faydalıdır" dedi.



ELMA VE ARMUT CİĞERLERİMİZİ KORUYOR

YEŞİL yapraklı sebzeler, tam tahıllar, elma ve armudun yüksek antioksidan ve lif içeriğiyle akciğerleri koruduğunu ifade eden Uzm. Dr. Yavuz, "Lif, bağırsak sağlığını desteklerken, vücuttaki iltihabı da azaltır. Ispanak, badem, avokado ve tam tahıllar magnezyum açısından zengindir. Özellikle astım hastaları için solunumu kolaylaştırır" diye konuştu.



AŞIRI TUZ TÜKETMEYİN

Fast-food ve işlenmiş gıdaların vücutta iltihabı artırdığını söyleyen Uzm. Dr. Yavuz, "Aşırı tuz tüketimi de akciğerlerde sıvı tutulmasına yol açabilir. Bu durum nefes darlığını artırır. Trans yağlar da solunum yollarını olumsuz etkiler. Bu yüzden hazır paketli gıdalardan mümkün olduğunca uzak durulmalı" ifadelerini kullandı.



DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR

UZM. Dr. Yavuz, akciğer sağlığı ile ilgili doğru bilinen yanlışları ise şöyle sıraladı:

Süt ürünlerinin balgam artırdığına dair yaygın inanış, bilimsel olarak kanıtlanmadı. Bazı hassas bireylerde alerjik tepkiler olabilir ancak sağlıklı bireylerde süt tüketimi akciğerleri olumsuz etkilemez.

Ihlamur, zencefil, ekinezya gibi bitkiler boğazı rahatlatabilir. Ancak bu ürünlerin 'akciğeri temizlediği' yönündeki iddiaların bilimsel dayanağı yoktur.

Akciğer hastalarının kilo almasının iyi bir şey olduğu ile ilgili de yanlış bir inanış var. Aşırı kilo, akciğerlere baskı yaparak, nefes almayı zorlaştırır. İdeal kilo aralığında kalmak çok daha önemlidir.

Sarımsak ve soğanın antioksidan özellikleri var. Bu besinler bağışıklık sistemini destekler ancak akciğerleri temizlediği ya da sigaranın zararlarını ortadan kaldırdığı iddiaları abartılıdır.