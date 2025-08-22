Kansere karşı turşu yiyin

Sebze ve meyvelerin fermante edilerek belirli bir süre saklanmasıyla elde edilen turşu, bağırsak sağlığına karşı koruyucu ve iyileştirici bir role sahip. Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, turşunun faydalarını anlattı…

GÜNDE 2 KAŞIK TURŞU

Turşunun fermantasyon süreci sonunda oluşan faydalı bakterilerin; bağırsaklarda K2 başta olmak üzere birçok vitamin ve sindirime yardımcı enzimin üretimini desteklediğini söyleyen Örnek, "Neredeyse tüm sebzelerin turşusunu yapmak mümkün. Ancak içerdikleri yüksek antioksidanlar nedeniyle lahana ve pancar çeşitleri öncelikli olarak tüketilebilir. Herhangi bir sağlık sorunu olmayanlara ise günde ortalama 2 kaşık turşu tüketmesini tavsiye ediyoruz" dedi.

AŞIRIYA KAÇMAYIN

Turşunun belirli rahatsızlıklar ve hassasiyetler dışında sofralardan eksik edilmemesi gerektiğini söyleyen Örnek, "Dikkat edilmesi gereken nokta kişide; tansiyon, böbrek, mide, kalp ya da diyabet gibi rahatsızlıklar söz konusuysa, yüksek tuz oranı sebebiyle turşu tüketiminde aşırıya kaçmamak. Bu hastalar, turşuyu doktorlarına danışarak beslenme planlarına dahil etmeli" diye konuştu.



KANSEROJEN MADDELERİ ETKİSİZ HALE GETİRİYOR

ÖRNEK, ev yapımı turşunun faydalarını ise şöyle sıraladı:

Bağırsaklarda bulunan zararlı bakterilerin çoğalmasını engeller.

Bağırsak ortamının pH seviyesini dengeler.

Kurşun, cıva, arsenik gibi; beslenme, solunum ya da deri temasıyla vücuda giren ve insan sağlığına zararlı ağır metalleri vücuttan uzaklaştırmaya yardımcı olur.

Kanserojen maddeleri etkisiz hale getirme potansiyeline sahiptir.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Çeşitli bağırsak hastalıklarına karşı koruyucu etki sağlar.

Lif açısından zengin olduğu için sindirimi kolaylaştırır. Kabızlığı-ishali önlemeye yardımcı olur.

Bağırsak florasını güçlendirerek vücuttaki iltihaplanmayı azaltmaya destek olur.



EV TURŞUSUNU TERCİH EDİN

HAZIR versiyonlarındansa ev turşusunun her zaman birinci tercih olması gerektiğini söyleyen Örnek, "Turşu yapımında klorsuz içme suyu kullanmak, doğal veya organik üretilmiş sebzeleri tercih etmek, kaya tuzu kullanmak ve hijyen kurallarına uymak çok kıymetli. Peynir altı veya ev yoğurdundaki suyun eklenmesi de turşunun probiyotik çeşitliliğini artırır" dedi.



PRATİK LAHANA TURŞUSU TARİFİ

ÖRNEK, pratik bir lahana turşusu tarifi de verdi. İşte o tarif: "Orta boy bir lahanayı yıkayıp dilimleyin ve üç yemek kaşığı kaya tuzuyla iyice ovalayın. Lahanalarınızı temiz bir cam kavanoza bastırarak doldurun, aralarına dilimlenmiş sarımsaklar ekleyin. Ardından içine bir su bardağı peynir altı ve yoğurt suyu ya da sirke ekleyerek, kavanozun kapağıyla turşu suyu arasında iki parmak boşluk bırakın. Kavanozun ağzını sıkıca kapatıp, karanlık bir yerde yaklaşık bir ay bekletin."