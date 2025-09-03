Erken menopoz artıyor!

Biyolojik saatinizin yalnızca 50'li yaşlarda yavaşladığını mı düşünüyorsunuz? Yanılıyorsunuz. Çünkü menopoz, çok erken yaşlara kadar indi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Mine Kaymakçı, kadınların bu sürece hazırlıksız yakalanmaması için erken belirtilere dikkat çekti.

STRES VE SİGARA KULLANIMI

Menopoz yaşının Türkiye'de genellikle 50-51 civarındayken ancak bazı kadınlarda bu sürecin 40 yaşından önce başlayabildiğinin altını çizen Op. Dr. Kaymakçı, "Stres, sigara kullanımı, tiroit ve romatolojik hastalıklar, bazı kanser tedavileri, çevresel toksinler ve genetik yatkınlık erken menopozu tetikleyebiliyor" diye konuştu. Erken menopozun, kadınlarda 40 yaşından önce yumurtalık fonksiyonlarının kaybolmasıyla ortaya çıkan bir durum olduğunu söyleyen Op. Dr. Kaymakçı, bu sürecin yalnızca doğurganlığı değil, kadının hormonal, fiziksel ve ruhsal sağlığını da etkilediğini belirtti.

ERKEN TANI

Menopozun genç yaşlara kadar inmesinin doğurganlık planlarını geri dönülmez bir şekilde etkileyebileceğini belirten Op. Dr. Kaymakçı, "Erken tanıyla hem sağlık korunabilir hem de annelik şansı kaybedilmez. Menopoz bir anda ortaya çıkmaz. Adetlerde düzensizlik, seyrekleşme, ara kanamalar gibi belirtilerle başlar. Bu sinyalleri fark eden kadınlar zaman kaybetmeden uzman hekime başvurmalı" diye konuştu.

BEBEK İSTEYENLER İÇİN CİDDİ BİR TEHDİT

Erken menopozun özellikle çocuk sahibi olmak isteyen kadınlar için risk oluşturduğunu söyleyen Op. Dr. Kaymakçı, şunlara dikkat çekti: "Menopoza giren kadının yumurta rezervi hızla tükenir. Evlenme yaşının gecikmesi ve kariyer planları nedeniyle bebek isteyen pek çok kadın için erken menopoz artık ciddi bir tehdit."

PRP VE KÖK HÜCRE YÖNTEMLERİ UMUT VERİCİ

TOPLUMDA hormon takviyesi konusunda yanlış bir algı olduğunu da belirten Op. Dr. Kaymakçı, "Kontrollü dozlarda uygulanan hormon tedavisi, özellikle 45 yaş altı menopozda son derece güvenlidir. Ateş basması, terleme, uykusuzluk, vajinal kuruluk gibi semptomları azaltır. Kalp-damar sağlığı ve kemik yoğunluğunu korur. Erken menopoz, sadece fiziksel değil, duygusal etkiler de bırakabiliyor. Kadınlar bu dönemde yoğun stres, kabullenememe ve özgüven kaybı yaşayabiliyor. Gerekirse psikolojik destekle bu süreci daha sağlıklı atlatmaları sağlanabilir. PRP ve kök hücre gibi yöntemlerle yumurtalık dokusunu yeniden canlandırmaya yönelik çalışmalar devam ediyor. Bunlar, gelecek adına umut verici gelişmeler " dedi.

YUMURTA DONDURMA İŞLEMİ

TEDAVİDE en etkili yönteminin erken tanı olduğunu vurgulayan Op. Dr. Kaymakçı, "Adet düzensizliği yaşayan kadınlarda hormon değerleriyle over (yumurtalık) rezervini değerlendiriyoruz. Eğer rezerv düşükse, evli değilse bile yumurta dondurma gibi koruyucu seçenekleri sunuyoruz. Amaç, menopoza girmeden önce çocuk sahibi olma şansını koruyabilmek" ifadelerini kullandı.