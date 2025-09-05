400 yıllık kişisel gelişim kitabından beş tavsiye

İngiliz yazar ve Oxford Üniversitesi'nde akademisyen Robet Burton'ın 1621 tarihli Melankolinin Anatomisi'ndeki bilgiler bir kez daha gündeme geldi. İngiltere merkezli yayın kuruluşu BBC'deki habere göre Burton'ın anlatıları günümüzdeki kişisel gelişim uzmanlarına da önemli tüyolar verebilir. İşte 400 yıllık kişisel gelişim kitabından 5 tavsiye:İş - özel yaşam dengesi kurun.Duygu durumunuzdaki örüntüleri fark edin ve bunlara etki eden dış faktörleri yönetin.Soğuk su banyosu yapın.Doğada vakit geçirin.Sorunlarını paylaş.