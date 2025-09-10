Boynunuzdaki şişliklere dikkat!

Boynunuzda fark ettiğiniz küçük bir şişlik, sandığınızdan çok daha fazlası olabilir. Boyun bölgesinde sonradan fark edilen her türlü yumru ya da şişliğin ciddiye alınması gerektiğini belirten Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hüseyin Seven, "Boyun kitlesi, boyunda normalde olmaması gereken her türlü yumru veya şişliği ifade eden genel bir terimdir. Bunların çoğu enfeksiyon kaynaklı ve iyi huyludur ama bazıları ciddi bir hastalığın habercisi olabilir" dedi.

EN SIK NEDENİ; ENFEKSİYON

Boyun kitlelerinin en yaygın nedeninin enfeksiyonlar olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Seven, "İyi huylu tümörler, doğumsal anomaliler ve kötü huylu tümörler de mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Kitleler genellikle elle tutulur ya da gözle görülür hale geldiğinde kişinin kendisi ya da yakını tarafından fark edilir" diye konuştu. Boyun bölgesinde oluşan her yeni şişlik veya kitleye karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Seven, "Erken dönemde başvurulan tanı ve tedavi, özellikle kötü huylu hastalıkların yönetiminde büyük fark yaratır. Bu nedenle hiçbir kitle göz ardı edilmemeli" uyarısında bulundu.

İLERİ TETKİKLE BİYOPSİ

BOYUN kitlelerinin teşhisinde fizik muayenenin çoğu zaman yeterli olduğunu belirten Prof. Dr. Seven, "Kulak burun boğaz muayenesi ve hastadan alınan öykü çoğu durumda tanıyı koymamıza yeter. Ancak bazı olgularda laboratuvar testleri, radyolojik görüntüleme ya da ince iğne aspirasyon biyopsisi gibi ileri tetkiklere ihtiyaç duyulabilir" dedi.

CERRAHİ VEYA ONKOLOJİ TEDAVİSİ PLANLANABİLİR

TEDAVİ sürecinin tamamen kitleye neden olan hastalığa göre şekillendiğini belirten Prof. Dr. Seven, "Bazı hastalarda basit bir medikal tedavi yeterli olurken, bazı durumlarda cerrahi girişim veya onkolojik tedavi gerekebilir. Her boyun kitlesi mutlaka bir hekim tarafından değerlendirilmelidir" diye konuştu.