Balık ye grip olma

Eylül ayı itibariyle balık avı yasağı sona erdi ve balık sezonu açıldı. Medical Park Pendik Hastanesi'nden Diyetisyen Melike Aslıhan Kara ile düzenli balık tüketiminin faydaları ve balık tüketirken dikkat edilmesi gerekenleri konuştum. İşte Dyt. Kara'nın verdiği önemli bilgiler… Dyt. Kara, balığın mükemmel az yağlı bir protein kaynağı olduğunu, içeriğinde D ve B2 vitaminleri, Omega-3 yağ asitleri, değerli aminoasitler ve mineraller bulunduğunu söyledi.

KALBI KORUYOR

Balığın ne sıklıkla tüketilmesi gerektiğini de açıklayan Dyt. Kara, "Dünya Sağlık Örgütü sağlıklı yetişkin bireyler için günlük 250- 500 mg DHA ve EPA alınmasını önermektedir. Amerikan Kalp Derneği ise kalp sağlığı için haftada en az 2 kez yağlı balık tüketilmesini tavsiye eder. Trigliserid yüksekliği gibi sorunlarda bu miktar daha da artırılabilir" dedi. Balıkta bulunan Omega-3 yağ asitlerinin kalp ve damar sağlığına etkilerine de değinen Dyt. Kara, şunları söyledi: "Bilimsel araştırmalar, Omega-3 yağ asitlerinin kalp krizi riskini düşürdüğünü ortaya koymuştur. Kötü kolesterolü azaltır, iyi kolesterolü artırır, damar sertliğini geciktirir. Kalpte ritim bozukluklarına karşı da koruyucudur."

GÜÇLÜ BAĞIŞIKLIK

Düzenli balık ya da balık yağı tüketenlerde soğuk algınlığı ve grip gibi enfeksiyonların daha az görüldüğünün tespit edildiğini söyleyen Dyt. Kara, "Omega-3'ün bağışıklık sistemini güçlendirmesi, vücudu mantar, bakteri, virüs ve hatta tümörlere karşı koruması da son derece değerlidir" dedi.

OMEGA 3 KAYNAĞI; SOMON, SARDALYA, MEZGİT

OMEGA- 3 açısından en zengin balıkların taze veya konserve ton balığı, pasifik somonu, sardalya, alabalık, uskumru ve mezgit olduğunu söyleyen Dyt. Kara, "Buna karşılık kılıçbalığı, köpek balığı ve orkinos gibi büyük balıklarda ağır metal riski daha yüksektir. Hamsi, sardalya, somon ve mezgit gibi balıklar ise güvenle tüketilebilir" açıklamasında bulundu.

ANNE SÜTÜNÜ ARTIRIYOR

HAMİLE ve emziren anneler için balık tüketiminin önemine değinen Dyt. Kara, "Anne adaylarının yeterli Omega-3 alması, bebeğin göz ve beyin destekler, erken doğum riskini azaltır, annenin doğum sonrası depresyona girmesini önlemeye yardımcı olur. Emzirme döneminde anne sütü de bu yağ asitleri ile zenginleşir. Çocuklarda ise nörogelişim, beyin gelişimi ve öğrenme süreçlerinde balık tüketimi kritik bir rol oynar" dedi.

KIZARTMAYIN, FIRIN YA DA BUĞULAMA TERCİH EDİN

BALIĞIN sağlıklı pişirilme yöntemlerine dikkat çeken Dyt. Kara, "Kızartma yöntemi balığın besin değerini düşürür, yağ çekmesini sağlar ve kalori miktarını artırır. Bu yüzden balığı kızartmamak daha uygundur. En sağlıklı yöntemler fırınlama, buğulama veya ızgaradır. Özellikle sebzelerle birlikte pişirildiğinde vitamin ve mineral kaybı en aza iner" dedi.

BALIĞIN YANINDA LİMONLU SALATA TÜKETİN

BALIK tüketiminde dengeli bir sofra kurulmasının da faydalı olduğunu belirten Dyt. Kara, "Balığın yanında bol limonlu salata tercih edilmelidir. Çünkü C vitamini balığın içeriğinde eksiktir, salata ile bu açık kapatılabilir. Limon aynı zamanda balıktaki Omega-3'ün vücutta daha iyi kullanılmasını sağlar. Küçük balıkların kılçığıyla birlikte tüketilmesi ise yüksek kalsiyum ve fosfor alımı açısından özellikle kemik sağlığı için çok faydalıdır" dedi.