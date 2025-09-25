Grip mevsimi başladı

Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selim Badur, gribin (influenza) dünyada aşı ile önlenebilir ölüm nedenleri arasında önemli yer tutan bir hastalık olduğunu belirterek, "2024-2025 sezonunda ABD'de 37 milyon kişi gribe yakalandı. 21 milyon hastanın sağlık kurumlarına başvurduğu, 480 bin kişinin hastanelerde yatış gerektirecek kadar ciddi hastalık geçirdiği ve 21 bin kişinin yaşamını yitirdiği bildirilmiştir" dedi.

KİMLER RİSK GRUBUNDA

Gribin belirtilerine dikkat çeken Prof. Dr. Selim Badur, "Grip, ani başlayan ateş ve aşırı halsizlik, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı, burunda tıkanıklık, akıntı, kas ve eklem ağrıları ile seyreder. Hastalar gribin bu özellikleri ile karakterize klinik tabloyu sıklıkla 'kamyon çarpmış' gibi diye tanımlamaktadır. Ateş, eklem ve kas ağrılarının olmaması, nezle (soğuk algınlığı) gibi daha hafif seyreden diğer solunum yolu hastalıklarını düşündürür" dedi. Grip ve üst solunum yolu enfeksiyonlarında risk grubunda bulunanların Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından tanımlandığını kaydeden Prof. Dr. Badur, şunları söyledi: "Risk grupları, aslında aşılanması gerekenler listesinde yer alan bireylerdir. Sağlık Bakanlığı 65 yaş üstü ve 2 yaş altındakiler, 6 ay-18 yaş arasında olup uzun süreli aspirin kullananlar, diyabet dahil herhangi bir metabolik hastalığı olanlar, astım dahil kronik hastalığı olanlar, kronik kalp-damar ve böbrek hastaları, bağışıklığı baskılanmış kişiler, aşırı kilosu olanlar, huzurevi-bakımevi gibi topluca bir arada yaşanılan yerlerde kalanlar ve gebeleri listesine almıştır. Ülkemizde söz konusu gruplar, ücretsiz aşılanmaktadır."

KASIMDA GRİP AŞINIZI OLUN!

GRİP aşısının ülkemizin de yer aldığı kuzey yarımkürede, sonbahar aylarında, grip vakaları başlamadan uygulanması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Badur, "Özellikle okulların açılması ve havaların serinlemesi ile açık alanlardan kapalı ortamlara geçiş süreci, gribin yaygınlaştığı dönemlerdir. Bu bağlamda ekim-kasım ayları aşılanmak için en uygun zaman dilimidir. Ancak küresel ısınma sorununa bağlı olarak grip vakaları, ülkemizin de bulunduğu coğrafyada gittikçe daha geç yani kasım sonu gibi başlamaktadır. Buna karşın mayıs ayı sonuna dek devam etmektedir. Ülkemizde 'Ulusal Sentinel Sürveyans Ağı' ile grip hastalığı izlenmektedir. Bu ağ, DSÖ'nün 'Global İnfluenza Sürveyans ve Yanıt Sistemi' ile de bağlantılıdır. Buna göre grip vakaları her yıl ekim-kasım aylarında başlayarak, şubat ayında zirveye ulaşmakta olup, nisan- mayıs aylarını kapsayan dönemde de sık görülmektedir" diye konuştu.

HER YIL AŞI OLUNMASI GEREKİR

GRİP aşısının her yıl ve tek doz halinde uygulandığını kaydeden Prof. Dr. Badur, "Grip hastalığının geçirilmesiyle veya aşılama ile oluşan bağışıklık, uzun soluklu değildir. Aşılanan veya hastalığı geçiren bireyler bir sonraki grip mevsiminde, hatta aynı sezonda hastalığa tekrar yakalanabilir. Ayrıca, virüsün yapısı değiştiği için, takip verilerinden elde edilen bilgilere göre aşı içeriği her yıl yenilenmektedir. Bu nedenle mevsimsel gripten korunmak için her yıl aşı olunması gerekir. Grip aşısı içeriğine göre 3-4 farklı influenza virüsüne karşı koruma sağlar" dedi.