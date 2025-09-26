Ter kabusuna botokslu çözüm

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşenur Botsalı ile hayatı kabusa çeviren aşırı terleme hastalığını ve tedavisini konuştum. Doç. Dr. Botsalı, aşırı terleme, tıbbi adıyla 'hiperhidroz'un, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 5'inde görülen ve yaşam kalitesi üzerinde olumsuz etkilere sahip olabilen kronik bir sağlık sorunu olduğunu belirtti.

EN ÇOK ERKEKLERİN ELLERİ TERLİYOR

Doç. Dr. Botsalı, araştırmalara göre Türkiye'de her 100 kişiden 3 ila 5'inde görülen aşırı terlemenin hem kadınlarda hem de erkeklerde görülebildiğini belirterek, şöyle dedi: "Buna karşın özellikle ilk tipte koltuk altı bölgesindeki terlemenin kadınlarda, el içindeki terlemenin ise erkeklerde biraz daha fazlaca görüldüğüne dair veri mevcut. Zannedilenin aksine bu sorun sadece havaların sıcak olduğu yaz mevsiminde ortaya çıkmıyor, yazın belirginleşse de tüm yıl boyunca etkisini sürdürüyor."

TOKALAŞAMIYOR VE SARILAMIYORLAR

Doç. Dr. Botsalı, aşırı terleme hastalığı olanların sosyal hayatta ve profesyonel iş yaşantısında özgüvenlerinin azaldığını belirterek, şu örnekleri verdi: "El içinde terleme yakınması olan kişiler, el sıkışmaktan kaçınıyor ya da el sıkışma gereksinimi halinde ellerini kıyafetlerine silmeyi bir ön alışkanlık haline getiriyor. Öğrenciler girdikleri sınavlarda sınav kağıtlarının ıslandığını, yırtmaktan endişe duyduklarını iletiyorlar. Her iki cinsiyette parlak renklerden mümkün oldukça kaçındıklarını, koyu renkli kıyafetleri tercih ettiklerini belirtiyorlar. Koltuk altlarında görülebilecek ıslak lekeler nedeniyle yargılanabilecekleri kaygısını taşıyan hastalar, kimseye sarılmak istemediklerini belirtiyor."





'TERLEME TEDAVİ POLİKLİNİĞİ' BİLE VAR

DOÇ. Dr. Botsalı, hiperhidrozis hastalığının tedavisi için 'Terleme Tedavi Merkezi' olduğunu belirterek, "Hastanemizdeki terleme tedavi polikliniğinde dermatoloji, göğüs cerrahisi ve algoloji bölümleri olarak hastaları beraber değerlendiriyoruz. Tedavi kararlarımızı alırken, hastanın yaşı, daha önce kullandığı tedaviler, yaşam kalitesinin ne derece etkilendiği, tedavi konusundaki beklentileri gibi pek çok faktörü değerlendirmeye alıyoruz" dedi.



BOTOKSLA TERLEMEYİ DURDURUYORLAR

AŞIRI terleme hastalığını nasıl tedavi ettiklerini ise Doç. Dr. Botsalı, şöyle anlattı: "Hafif olgularda öncelikle ilaç tedavilerine başvuruyoruz. Ancak bu tür uygulamalara rağmen şikayetleri devam eden, özellikle de günlük yaşamını zorlayacak derecede şiddetli terleme yaşayan kişilerde koltuk altı bölgesini etkileyen bir terleme mevcutsa botoks enjeksiyonunu öneriyoruz."



SGK'DA GERİ ÖDEME KAPSAMINDA

TERLEYEN bölgeyi iyot-nişasta testi denilen basit bir testle daha hassas bir şekilde belirlediklerini söyleyen Doç. Dr. Botsalı , "Sınırlarımızı belirledikten sonra çoklu noktalara yüzeysel küçük doz enjeksiyonlar şeklinde botoks işlemi uyguluyoruz. İşlem toplam 15 dakika gibi kısa bir süre alıyor. Etkisi ilk hafta içinde başlarken, ortalama 6 ay süreyle devam edebiliyor. 18 yaş üstü kişilere uygulayabiliyoruz. Bu uygulama göğüs cerrahisi, dermatoloji ve endokrinoloji uzman hekimlerinden alınan sağlık kurulu raporlarıyla 6 ayda bir uygulanmak üzere SGK tarafından karşılanıyor" dedi.