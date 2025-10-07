Yaşam süresi 5 yıl uzayacak

Kanser hastalarına umut olacak, yaşam sürelerini uzatacak immünoterapi ilaçları üzerine çalışmalar sürüyor. Türkiye Kanser Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Burak Civelek, ülkemizdeki ilaç ve tedavi çalışmalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Civelek, şunları söyledi:

Kanser tedavilerinde inanılmaz bir dönem yaşıyoruz. Hasta tüketimine hazır immünoterapi ilaçları 2028'de Türkiye'de kullanmayı hedefliyoruz. Birçok kanser tipi bu ilaçlardan faydalanabilecek. Dışa bağımlılığı ortadan kaldıracağız. Araştırmalar ilaçların yaşam sürelerini uzattığını gösterdi. Eskiden 1 yıllık yaşam şansı görmediğimiz hastalara şimdi 5 yıllık yaşam süresi veriyoruz.

Ailenizde kanser öyküsü varsa, 'Acaba bende de bu kanser var mı?' diyorsanız kanser paneli kitimiz olacak. Projemiz onaylandı. Kitin prototipini üretiyoruz. Tamamen Türk toplumunun özelliğindeki genetik bölgeler belirledik. Bir tüp kanla ailesel özellik gösteren kanser riski olup olmadığını tespit edeceğiz.



Türkiye'de en sık görülen 3. kanser kalın bağırsak kanseri. İleri teknolojik yöntem üzerine çalışıyoruz. Testi yaptırıp kolonoskopi uygulanması gereken hastaları yüzde 90 duyarlılıkla seçeceğiz. Gereksiz kolonoskopileri engelleyeceğiz.



Genetik testlerle kanserin riskini ölçüyoruz. Hastaya hangi ilacı başlarsam daha iyi yanıt verir, konusunda yön verecek. Direkt hastanın işine yarayacak tedaviye başlayacağız.





Canlı tümör hücrelerini hastadan alıp laboratuvarda 3 boyutlu büyüteceğiz. İlaçlar önce o dokuda denenecek. Kişinin tedaviye yanıtını öngöreceğimiz sistem tasarlayacağız.



CAR-T projemiz ise yüksek biyoteknolojik ürünler aslında. LÖSEMİ ve LENFOMA gibi kan kanserlerinde kullanılıyor. Türkiye'de yok. 4 farklı merkezden hastaların katıldığı klinik çalışmamız var. Dünyada en ucuz 600 bin dolara mal oluyor. 100-150 bin dolarlara çekeceğiz.