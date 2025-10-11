Türkiye’de kalp krizi Avrupalılardan 3 yaş erken görülüyor

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği'nin (TKDCD) toplantısında konuşan Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Başkan Yardımcısı, Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Başkanı ve Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Sargın, "Türkiye'de kalp-damar hastalıkları geçen yılki ölümlerin yüzde 36'sından sorumlu" dedi.

KALPTEN ÖLÜM İLK SIRADA

Doç. Dr. Sargın, "Yani ülkemizde hayatını kaybeden her 3 kişiden biri kalp hastalığı nedeniyle aramızdan ayrılıyor. Son 5 yıldır bu oran değişmiyor. Pandemi döneminde bazı dalgalanmalar yaşansa da tablo aynı: Kalp ve damar hastalıkları, ölüm nedenleri arasında açık ara ilk sırada" diye konuştu. Doç. Dr. Sargın, cinsiyet dağılımına bakıldığında ise erkeklerde zaman zaman kanser ölümleri öne geçse de, kadınlarda kalp-damar hastalıklarının açık farkla birinci sırada yer aldığını söyledi.

KALP KRİZİ YAŞI DÜŞÜYOR

Avrupa'da kalp krizi yaşının ortalama 65-70 yaş arasında olduğunu, İngiltere ve Almanya'da ortalamanın 67-68 yaşları olduğunu belirten Doç. Dr. Sargın, şunları söyledi: "Ülkemizde kalp krizi geçirenlerin ortalama yaşı 60-65 yaş arasında. Yani bizde kalp krizi geçirme yaşı Avrupalılardan ortalama 2-3 yaş daha erken gibi görünüyor. Bu karşılaştırmayı klinik araştırmalardan daha çok ulusal veriler üzerinden yapmak daha kesin sonuçlar verecektir. Daha belirgin olan, kalp krizi geçirme yaşının daha erkene doğru gelmesi. Bu tüm dünyada benzer şekilde."

NEDEN KALP KRİZİ YAŞI DÜŞÜYOR?

ÜLKEMİZDE kalp krizi geçirme yaşının düşmeye meyilli olmasının çeşitli sebepleri olduğunu belirten Doç. Dr. Sargın, bunları şöyle sıraladı:

Genç erkeklerde sigara kullanımı çok yüksek; neredeyse her 2 hastadan biri aktif sigara içiyor.

Kolesterol yüksekliği, yüksek tansiyon ve diyabet sıklıkla birlikte görülüyor.

Obezite ve hareketsizlik giderek artıyor.

'Kötü kolesterol' dediğimiz LDL değerlerini düşürmeyi hastalarımız yeterince önemsemiyor; düzenli kontrol ve ilaç uyumu düşük kalıyor.

KADINLARDA MENOPOZ SONRASI HIZLANIYOR

KALP ve damar hastalıkları riskinin yaşla birlikte katlanarak arttığına dikkat çeken Doç. Dr. Sargın, şunları söyledi: "En ağır yük 65 yaşın üzerindekilerde görülüyor. Erkekler genç yaşlarda daha erken riskle karşılaşıyor, kadınlarda ise menopoz sonrasında tablo hızla değişiyor ve ileri yaşlarda fark kapanıyor. Türkiye'de kalp krizi geçirenlerin ortalama yaşı 60-65 yaş aralığı. Ulusal kayıtlar, hastaların yalnızca dörtte birinin kadın olduğunu gösteriyor. Bu da erkeklerin daha genç yaşta hastalığa yakalandığını, kadınların ise daha ileri yaşta riskle karşı karşıya kaldığını ortaya koyuyor. Bu nedenle kalp-damar hastalıkları erkeklere özgü değil; kadınlarda özellikle menopoz sonrası aynı derecede hayati bir tehdit oluşturuyor."