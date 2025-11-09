Sonbaharda eklem ağrıları artıyor

Kas ve eklem sertliği, ağrı ve genel yorgunluk hissi, sonbahar ile birlikte artış gösteren yaygın şikayetler. Peki sonbaharda ağrılar neden artar ve bu şikayetleri önlemek için neler yapılabilir? İşte bu soruları İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Büşra Şirin Ahısha'ya sordum.Uzm. Dr. Ahısha, "Sonbahar ile birlikte yalnızca hava sıcaklığında değil, atmosfer basıncında da dalgalanmalar meydana gelir. Bu basınç değişiklikleri, dokuların genişlemesine, bunun sonucunda eklemler üzerindeki baskının artmasına neden olur. Nem oranının artışı ise vücut yüzeyinden ısı kaybını artırarak, kas spazmını tetikler. Daha soğuk havalar, kas ve eklemlere giden kan akışını azaltır, gerginliğe ve esneklik kaybına yol açar. Özellikle kronik kas-iskelet sistemi hastalıkları olan bireylerde bu mekanizmalar ağrıyı artırabilir" dedi.Güneş ışığına maruziyetin azalmasının, mutluluk hormonu olarak bilinen serotonin düzeylerinde de düşüşe neden olduğunu belirten Uzm. Dr. Ahısha, "Bu da ağrı eşiğini düşürerek, ağrının daha şiddetli hissedilmesine yol açabilir" dedi.Uzm. Dr. Ahısha, yaşam tarzında yapılacak küçük değişikliklerle kas ve eklem ağrılarının büyük ölçüde önüne geçmenin mümkün olduğunu belirterek, şu tavsiyelerde bulundu:Sabahları yalnızca birkaç dakika ayırarak, esneme hareketleri ile güne başlayın.Dışarı çıkarken birkaç katmandan oluşan giysilerle vücut ısınızı koruyun. Diz, bilekler, bel, boyun gibi kronik ağrı yaşadığınız bölgeleri sıcak tutmak önemlidir. Rüzgar geçirmeyen ve aşırı terletmeyen giysiler tercih edin.Kaliteli ve yeterli uyku, bağışıklık sistemi, hormonal ve psikolojik denge açısından önemlidir.Beslenme düzeninize dikkat edin ve gerektiğinde doktorunuza danışarak, vitamin desteği sağlayın.D vitamini eksikliği, yorgunluk, halsizlik, yaygın kas ve eklem ağrısına neden olabilir. Bu nedenle D vitamini düzeyinizi kontrol ettirerek, doktorunuzun önerdiği şekilde takviye alın.Haftada en az 3 gün açık havada yapılacak, 30-45 dakikalık yürüyüşlerin hem eklemleri hareketli tutmaya, hem de stres seviyesini azaltmaya yardımcı olduğunu belirten Uzm. Dr. Ahısha, şöyle dedi:Pilates, yoga ve yüzme gibi esnekliğinizi koruyacak ve omurga sağlığına faydalı olan sporları tercih edin.Egzersize başlamadan önce en az 10 dakika ısınma ve esneme hareketleri yapın.Vücudunuzun size verdiği sinyallere kulak verin, belirli bir hareket sonrasında şiddetli ağrı yaşıyorsanız egzersizi programınızdan çıkarın.Uzm.Dr. Ahısha, ağrıları hafifletmek için ise şu tavsiyelerde bulundu: "Yeşil yapraklı sebzeler, balık, zeytinyağı, keten tohumu, ceviz gibi besinlerin inflamasyonu azalttığı bilinmektedir. Ayrıca zencefil, zerdeçal ve yeşil çay tüketimi de anti-inflamatuar ve ağrı hafifletici etkisi ile kas ve eklem şikayetlerinize faydalı olabilir."